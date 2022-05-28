تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال
كتب:
منى سعيد
07:32 م | السبت 28 مايو 2022
مباراة الأهلي والوداد
ينتظر الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلي والوداد المغربي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، خلال الأسبوع الجاري، ويبحث الكثيرون عن القنوات المجانية الناقلة للمباراة حتى يتمكنوا من تشجيع فريقهم ومشاهدة المباراة.
ويعرض موقع «الوطن» فيما يلي ضمن الخدمات الإخبارية الرياضية التي تنشرها على مدار الساعة، موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا:
موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا
وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.
القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد
ووفق الصفحة الرسمية للقناة الرياضية المغربية TNT فقد أعلنت عن بث المباراة عبر القناة في موعدها بشكل مجاني، ويمكن ضبط ترددهل على النايل سات كالآتي:
مباشرة على الرياضية TNT،— Arryadia TV (@arryadiatv) May 24, 2022
الوداد الرياضي - النادي الأهلي
دوري أبطال إفريقيا، النهائي.#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL #WACAHS @CAFCLCC @WACofficiel l @AlAhly pic.twitter.com/njmCmsmDuG
تردد القناة المغربية الرياضية TNT 1
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11157.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل التصحيح 4/3.
- معدل الترميز: 27500
تردد القناة المغربية الرياضية TNT 2
- القمر الصناعي نايل سات.
- التردد: 11476.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل التصحيح: 4/3.
معدل الترميز: 27500.
تردد القناة المغربية الرياضية TNT
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 12683.
- الاستقطاب: رأسي.
- معدل التصحيح: 4/3.
- معدل الترميز: 27500.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد
وتعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأفريقي 2022 في المنطقة العربية، وتعرض قناة beIN Sports 3 مباراة الأهلي والوداد المغربي ويمكن ضبط ترددها كالآتي:
تردد القناة: 11548
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز 27500.
معدل تصحيح الخطأ 5/6.
القمر الصناعي: نايل سات.