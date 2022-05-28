تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في دوري الأبطال

ينتظر الكثيرون من عشاق الساحرة المستديرة مباراة الأهلي والوداد المغربي في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، خلال الأسبوع الجاري، ويبحث الكثيرون عن القنوات المجانية الناقلة للمباراة حتى يتمكنوا من تشجيع فريقهم ومشاهدة المباراة.

ويعرض موقع «الوطن» فيما يلي ضمن الخدمات الإخبارية الرياضية التي تنشرها على مدار الساعة، موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا:

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا

وتنطلق صافرة الحكم معلنة بداية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي ضد الوداد

ووفق الصفحة الرسمية للقناة الرياضية المغربية TNT فقد أعلنت عن بث المباراة عبر القناة في موعدها بشكل مجاني، ويمكن ضبط ترددهل على النايل سات كالآتي:

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 11476.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12683.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

- معدل الترميز: 27500.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد

وتعتبر قنوات بي إن سبورتس هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأفريقي 2022 في المنطقة العربية، وتعرض قناة beIN Sports 3 مباراة الأهلي والوداد المغربي ويمكن ضبط ترددها كالآتي:

تردد القناة: 11548

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.