مدبولي يتفقد تطوير السوق القديم بشرم الشيخ.. ويشيد بمخطط «مصر القديمة»

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، أعمال تطوير السوق التجاري القديم، خلال جولته في مدينة شرم الشيخ، حيث استمع إلى شرح من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بشأن مخطط تطوير السوق التجاري القديم، وخطة التشجير وتطوير تقسيم المشاتل بمدخل السوق، حيث أوضح أنّه جار تطوير نحو 100 محل في السوق.

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة الأخذ في الاعتبار توحيد تصميمات الواجهات لما يتم تطويره من محلات، بما يحافظ على الصورة الجمالية لهذه السوق.

مشروع مصر القديمة

وخلال الجولة، أشار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلى استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع «مصر القديمة»، واطلع رئيس الوزراء على معدلات التنفيذ به، واصفا المشروع بأنّه طفرة في مجال السياحة بشرم الشيخ، إضافة إلى الأنواع المتعددة للسياحة بها.

وأعرب مدبولي، عن ثقته في أنّ المشروع سيكون بعد الانتهاء منه عامل جذب للعديد من السائحين من مختلف الجنسيات حول العالم، خاصة أنّ افتتاحه يتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ في نوفمبر المقبل.

وخلال تفقده للمشروع، اطلع رئيس الوزراء على المخططات الخاصة بمشروع «مصر القديمة»، الذي يتم إقامته على غرار القاهرة الفاطمية بتفاصيلها كافة، مثمّنا في هذا الصدد ما شهده من مخططات تستهدف إعادة محاكاة القاهرة الفاطمية في عراقتها وتاريخها، وتمت الإشارة إلى أنّه من المقرر أن تنتهي المرحلة الأولى من المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل.

بدورهم، أشار مسؤولو الشركة المنفذة لمشروع «مصر القديمة» إلى ما لمسوه من تيسيرات وتسهيلات فيما يتعلق بالتراخيص والحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروع، مؤكدين أنّ ذلك يسهم في سرعة إنجاز الأعمال، باعتباره إضافة للمنتج السياحي بمدينة شرم الشيخ.

تطوير ميدان دلتا شرم

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، أعمال تطوير ميدان «دلتا شرم»، والممشى السياحي بشارع السلام، والذى يمتد من ميدان «دلتا شرم» بطول 6 كم، وكذا أعمال تطوير منطقة خليج نعمة، والمنطقة المحيطة بمركز المؤتمرات.

مؤتمر COP 27 في شرم الشيخ

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنّه سيكون هناك زيارات مستمرة ودورية لمدينة شرم الشيخ، لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات في مختلف القطاعات، ومعدلات إنجازها، استعدادا لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، مشددا على ضرورة تنفيذ مختلف أعمال التطوير بأعلى مستوى من الجودة.