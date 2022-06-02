«التخطيط»: تمويل مشروع حياة كريمة يعادل 4% من الناتج المحلي

علقت الدكتورة ريهام رزق رئيس وحدة التخطيط الاجتماعي والتنموي بوزارة التخطيط، على فعاليات الجلسة الخاصة بالمشروعات التنموية ودراسة أثارها على المواطن المصري في مؤتمر مصر تستطيع، موضحةً أنّ الجلسة شهدت مشاركة مجموعة من المشاركين المميزين من دول مختلفة، وتناولت الخبرات المصرية وتوجهاتها نحو تدشين المشروعات القومية التي تستهدف الحد من الفقر مثل حياة كريمة.

وأضافت رزق، في لقاء ببرنامج «اليوم» الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، عبر شاشة dmc، أنّ هناك مشروعات أخرى مثل مشروع تنمية الأسرة المصرية، لافتةً إلى أنّ مشروع حياة كريمة كبير جدا، ويقدر تمويله بنحو 800 مليار جنيه وهو ما يعادل 4% من الناتج الإجمالي المحلي.

الهدف الأساسي من حياة كريمة

وتابعت بأنّ الهدف الأساس من مشروع حياة كريمة رفع مستوى معيشة المواطن المصري، حيث يعمل على القرى الأكثر فقرًا، حيث جرى تنفيذ تدخلات متعددة الجوانب: «نعمل على تطوير البنية التحتية مثل مشروعات المياه والكهرباء والتعليم والصحة».

واختتمت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مؤتمر «مصر تستطيع»، وقالت في نهاية كلمتها، إن هناك تغيرات مفاجئة، وتعديلات، والكثير من الأمور المستجدة، جنبًا إلى جنب مع الجهود الكبيرة الذي بذلتها، والظروف الأسرية والاستثنائية.

إيمان وقوة ومثابرة

وأكدت أن الجميع لديهم إيمان وقوة ومثابرة، لبذل أقصى الجهود إعلاءً لمصلحة البلاد: «نتمنى تقديم كل ما يفيد بلدنا، ونؤمن أن الله أكبر من أي شيء وسيعبر بنا من الأزمات»، وفي نهاية كلمتها لم تتمالك وزيرة الهجرة دموعها وبكت في أثناء تصفيق الحضور الحار لها، ودعت فريق وزارة الهجرة لمنصة المسرح لتكريمهم؛ بسبب جهودهم لنجاح المؤتمر.