إطلاق ثاني مراحل برنامج تدريب الكوادر والقيادات المحلية بقرى «حياة كريمة»

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي والتأهيلي الشامل لكوادر وقيادات الإدارة المحلية بقرى البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وتستمر حتى نهاية شهر يونيو الحالي، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وذلك في إطار أكبر برنامج تدريبي شامل لهم، استعدادا للانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية.

برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر المحلية

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنّ المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي تتضمن 14 دورة تدريبية، منها دورتين للإدارة العليا من رؤساء المراكز المنفذ فيها مبادرة حياة كريمة ونوابهم، في الفترة من 4 إلى 9 يونيو، ودورة تدريبية للقيادات الوسطى في الفترة من 4 إلى 7 يونيو، و11 دورة تدريبية لرؤساء الوحدات القروية في الفترة من 11 إلى 30 يونيو، ويستفيد من الدورات 409 متدربين على مدار 46 يوما تدريبيا.

وأوضح شعراوي، أنّ التدريب يتم تنفيذه من خلال الاستعانة بخبراء ومدربين هولنديين من اتحاد البلديات الهولندية ووكالة التعاون الدولي للاتحاد VNG، الذي يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم وبالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

حياة كريمة

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أنّ البرنامج التدريبي يأتي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تعميم الممارسات الجيدة في الإدارة المحلية التي طبقها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والاستفادة منها في تأهيل كوادر الوحدات والمراكز المحلية المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وتجهيزهم لمرحلة ما بعد انتهاء المشروعات، والانتقال لمجمعات الخدمات الحكومية وإدارة ومتابعة المرافق والخدمات التي ستتوفر بكل قرية بعد المبادرة.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

وقال وزير التنمية المحلية، إنّه سيعقب هذه المرحلة التدريبية، مراحل أخرى خلال العام المالي المقبل، يتم تنفيذها من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة، وبالتعاون مع وزارتي الاتصالات والتخطيط، فضلا عن التعاون المستمر مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وباستخدام المدربين الذين تم إعدادهم، وستسفر هذه المراحل عن تأهيل شامل لكوادر الوحدات القروية بإجمالي نحو 6000 موظف من الإدارة المحلية، ونحو 3000 موظف من قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي، الذين سينتقلون لمجمع الخدمات الحكومية، وتتضمن عناصر التأهيل محو الأمية الرقمية، والتحول الرقمي، وإدارة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، والتخطيط والمتابعة وإدارة الأصول وإشراك المواطنين، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية بمشروعات الإدارة المحلية.

ولفت اللواء شعراوي، إلى أنّ المرحلة الأولى من البرنامج والتي بدأ تنفيذها في مارس الماضي، تضمنت 4 مكونات فرعية، أولها إعداد 27 مدربا من مختلف المحافظات التي تشملها مبادرة حياة كريمة، من خلال ورش تدريب مدربين مخططة على أعلى مستوى، ليتمكنوا من تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، والتي تستهدف العاملين بالوحدات المحلية القروية التي ستنتقل لمجمع الخدمات الحكومية.

وأكد أنّ المكونين الثاني والثالث للمرحلة الأولى للبرنامج استهدفا تدريب وتأهيل رؤساء أو نواب رؤساء المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وبإجمالي 52 مركزا، إضافة إلى 52 من منسقي وحدات حياة كريمة، ومديري التخطيط بدواوين عموم المحافظات المستهدفة البالغ عددها 20 محافظة.

ولفت إلى أنّ المكون الرابع من البرنامج استهدف رؤساء الوحدات المحلية القروية التي سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بها خلال العام الحالي، ويتم تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بكل منها وبإجمالي 332 رئيس قرية.

وكشف اللواء محمود شعراوي، عن أنّ برنامج المرحلة الثانية للتدريب يستهدف رفع كفاءة وقدرات القيادات والكوادر المحلية في مجال إدارة الموارد الذاتية، والنهج التشاركي وإشراك المواطنين، والإدارة بالنتائج، ومتابعة تنفيذ المشروعات، وصقل المهارات الشخصية التي تساعدهم على قيادة النقلة النوعية في دور الإدارة المحلية على مستوى القرى المستفيدة من حياة كريمة، إضافة إلى المهارات الإدارية والقيادية في مجال التخطيط المتكامل والصيانة والتشغيل وإدارة الاصول المحلية، ودعم التنمية للاقتصادية المحلية، موضحا أنّ الموضوعات التي يتضمنها البرنامج التدريبي تم اختيارها بعناية لتتناسب مع الدور المتوقع من آليات الإدارة المحلية في المرحلة المقبلة.

وأضاف اللواء شعراوي، أنّه جرى تصميم وإعداد البرنامج التدريبي لبناء قدرات أكثر من 9000 من كوادر الإدارة المحلية في 52 مركزا إداريا، تضم 332 وحدة محلية قروية موزعة على 20 محافظة تستهدفها مبادرة حياة كريمة في مرحلتها الأولى، لافتا إلى أهمية التدريب فى تمكين آليات الإدارة المحلية من الحفاظ على المستوى التنموى الذي ستصل إليه القرى واستدامة المرافق والخدمات التي يتم الاستثمار لإنشائها حاليا، وضمان تشغيلها بالجودة والكفاءة المطلوبة، بما يعظّم الأثر المجتمعي والاقتصادي للمبادرة.