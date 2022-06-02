حيثيات الحكم على محمد الملاح المحلل الشرعي: زعم زواجه 33 مرة

فندت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها على المتهم بحبس محمد الملاح، المعروف إعلاميا بـ«المحلل الشرعي»، بعدما قضت بمعاقبته بالسجن لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه، وذلك في القضية التي يواجه فيها تهمة نشر أخبار كاذبة والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري.

الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية

وجاء في حيثيات الحكم أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية والمداولة قانونا، وتتلخص وقائع الدعوى في اتهام النيابة العامة للمتهم محمد أحمد عبدالعال أحمد، وشهرته «محمد الملاح»، وذلك لقيامه في 12 من شهر يونيو من العام الماضي 2021، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، اعتدى وآخر سبق الحكم عليه، على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري، بأن أنشأ وأدار صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل مسمى «محلل شرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانًا لوجه الله».

تلقي المراسلات من المواطنين

وأضافت حيثيات الحكم أن هذه الصفحة كانت بهدف التواصل وتلقي المراسلات ممن انفصمت رابطة الزوجية بينهم بالطلاق البائن ببينونة كبرى والاتفاق على الزواج بالمطلقات ثلاثا ليحلهن ثانية لأزواجهن، على نحو يمثل إخلالًا وتعديًا على قيم المجتمع الدينية والشرعية والقانونية المرتبطة بشروط صحة عقود الزواج والتي تحرم تأقيتها أو عقدها مع الاشتراط وتبطل ما عقد منها بتلك النية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ المتهم وأدار واستخدم وآخر سبق الحكم عليه، الحساب الإلكتروني المبين بالوصف عاليه هادفًا من جرائها إلى ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت حيثيات الحكم أن المتهم أذاع ونشر عمدا بطريق العلانية أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ حلَّ ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية المذاعة عبر قناة فضائية يتاح متابعتها من الكافة وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام، بأن زعم على خلاف الحقيقه زواجه من 33 امرأة طلقن ثلاثاً من أزواجهن، وتطليقه لهن فور الدخول بهن، مبتغيًا من تلك الزيجات أن يحلهن لبعولتهن ثانية، وهي الأقوال التي ما لبث أن عدل عنها مقرًا بكذبها مرجعًا إقدامه على التلفظ بها إلى رغبته في نيل شهرة بين أوساط المجتمع حال كون ما بدر منه لدى ظهوره إعلاميًا يشكل تكديرا للسلم العام، متمثلًا في الافتئات على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء وضوابط الزواج الشرعي التي تلزم عقده بنية التأبيد ولا تجيز قيامه على الاشتراط، وخلق فكر فاسد بين أفراد المجتمع بمشروعية زيجاته المزعومة والغاية التي تقصدها من إبرامها على نحو ينال من الثوابت الشرعية والدينية للزواج ويفتح سبيلا لغيره للاقتداء به والسير على أثره مع ما يمثله ذلك من هدم لقيم المجتمع وتقاليده وقدسية رباط الزواج، وقد اقترن ذلك بسوء قصد منه دلالته تعمده إطلاق تلك الإشاعة وذلك الخبر الكاذب لدي ظهوره إعلاميا مع علمه اليقيني بكذب ما تقول به وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

معاقبة المتهم وفقًا لمواد القانون

وأشارت حيثيات الحكم إلى أن المتهم عوقب بالمواد رقم 1102 مكرر 1، والمادة 171/3 من قانون العقوبات، والمواد رقم 12، 25، 27، 38/1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأن الواقعة تخلص فيما استخلصته المحكمة من ظروف الدعوى ومستنداتها، فيما أبلغ به أشرف ناجي المحامي، من خلال عريضته التي تقدم بها للنائب العام، التي قرر فيها أنه في غضون شهر أكتوبر 2021 فوجئ باستضافة محمد أحمد عبدالعال وشهرته «محمد الملاح»، المتهم سالف الذكر، في أحد البرامج التلفزيونية، ومن خلاله قرر الأخير أنه تزوج 33 زوجة زواجا كاملا كمحلل شرعي، ودخل لزوجاتهم حتى يتم عودتهن لأزواجهن الأوائل مرة أخرى وتم نشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع يوتيوب والتي أثارت جدلا واسعا وأثارت الرأي العام المصري والعربي والإسلامي بسبب هذا الفيديو المسيء للشعب المصري كله، كما أثبتت النيابة العامة أنه بالدخول عبر شبكة الإنترنت على موقع يوتيوب لمشاهدة المقطع المصور موضوع البلاغ فتبين أنه مذاع، وهناك مواجهة الدكتور مبروك عطية، وتبين أن تاريخ إنشاء المقطع هو 7 أكتوبر 2021 ومدته 27 دقيقة و26 ثانية وعدد مشاهداته 44 ألف مشاهدة.

كما تبين أن ذات المقطع موجود على ذات الموقع يوتيوب، على قناة أخرى، وعدد مشاهداته 248 ألف مشاهدة، وبمشاهدة المقطع المصور تبين أن محمد أحمد عبدالعال أحمد «المحلل الشرعي» أكد بالحلقة أنه تزوج 33 مرة كمحلل، وأن الزواج الواحد منهم لا يستغرق أكثر من عشرة أيام أو أسبوع وأن تلك الزيجات قد تمت على يد مأذون وأنه لا يتقاضى أجرا مقابل ذلك، وأنه عرض عليه أن يتزوج كمحلل دون الدخول بالزوجة مقابل مبلغ مالي إلا أنه كان يرفض أن يتزوج دون الدخول، وقام المذيع بسؤاله بعرض صورة على الشاشة من صفحة على موقع فيسبوك باسم «محلل شرعي لرد المطلقات للزوج الأول مجانا لوجه الله»، وسأله عما إذا كانت تلك الصفحة تخصه فقرر أنها صفحته، كما تم الدخول على شبكة الإنترنت موقع يوتيوب وتبين وجود فيديو باسم «المحلل الشرعي محمد الملاح يستغيث بسيد علي على الهواء ويكشف فبركة تصريحاته مقابل 150 ألف جنيه»، وبمشاهدته تبين نفي محمد الملاح أنه سبق أن تزوج 33 مرة.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حضوريا، بالنسبة للاتهام الثاني ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، بالنسبة الاتهام الأول والثالث، بحبس المتهم محمد أحمد عبدالعال أحمد، لمدة سنة مع النفاذ وتغريمه مبلغًا قدره مائتا ألف جنيه.