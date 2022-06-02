«كابتن صفاء».. بطلة ألعاب قوى من ذوي الهمم تنتصر على المتنمرين ببنها

«بطلة من ذهب قهرت المتنمرين»، هي بطلة الجمهورية لألعاب القوى لذوي الهمم على مدار 4 دورات متتاليية، والحاصلة على حكم من محكمة جنح مستأنف نهائي بتغريم 3 مسئولين بنادي «السلام» للمعاقين في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مبلغ 70 ألف جنيه، لقيامهم بالتنمر عليها، ومنعها من دخول النادي وشطبها، ولكنها واجهت كل هذه المصاعب، وأصرت على مقاضاتهم، ونجحت في الحصول على الحكم، قبل أن تستكمل مسيرة بطولاتها بالانضمام إلى أحد النوادي بالقاهرة.

«الوطن» أجرت بثاً مباشراً مع «صفاء أحمد عز الدين»، ابنة مدينة بنها وبطلة الجمهورية لألعاب القوى لقصار القامة وذوي الهمم، وصاحبة أشهر حكم ضد المتنمرين عليها، حيث حصلت على حكم تعويض بقيمة 70 ألف جنيه، من 3 مسئولين بنادي «السلام» للمعاقين في بنها، الذين تنمروا عليها، ومنعوها من دخول النادي، لتروي تفاصيل الواقعة، وطالبت بعودتها للنادي مرة أخرى.

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تفاصيل واقعة التنمر على «الكابتن صفاء»

تحدثت «الكابتن صفاء» لـ«الوطن» قائلةً إن الواقعة بدأت مع كل من مدير النادي، ورئيس مجلس إدارة النادي، وعضو مجلس الإدارة، وهو شقيق الثاني، عندما طالبت وعدد من زملائها ببعض حقوقهم، ولكن كان الرد: «أنتم تتاجرون بإعاقتكم»، وعندما أبدت اعتراضها على ذلك الرد، حاول أحدهم أخد التليفون الخاص بها، بحجه أنها تقوم بتسجيل الحوار، وهنا اشتعل الموقف، ورفضت إعطاء هاتفها لأحد، وبعد ذلك فوجئت بمنعها من ممارسة النشاط بالنادي، وشطبها من الفريق، فقررت مقاضاتهم، وحكمت محكمة أول درجة بتعويض 20 ألف جنيه، وفي الاستئناف، قضت المحكمة بالتعويض بمبلغ 70 ألف جنيه.

«كابتن صفاء»: نواجه التنمر باستمرار

أضافت «صفاء» أنها تواجه التنمر منذ طفولتها، بسبب ظروفها، خاصةً وأنها من ذوي الهمم، حتى عندما حصلت على بكالوريوس تجارة وتقدمت لإحدى الوظائف، واجهت التنمر أيضاً، مما دفعها إلى التوقف عن البحث عن عمل، واللجوء للرياضة، خاصةً وأن نادي «السلام» في مدينة بنها، مخصص للفئات من ذوي الهمم، الذين يعتبرونه بمثابة بيت لهم، إلا أنها أشارت إلى أنها تعرضت للتنمر بشكل بشع، على حد وصفها، الأمر الذي لم تسكت عليه، ودعت كل ذوي الهمم إلى عدم الاستسلام للمتنمرين، وأن يكونوا مثالاً على البطولة والمثابرة.

وأشارت «كابتن صفاء» إلى أنها حصلت على بكالوريوس التجارة من جامعة بنها في عام 2012، وقررت أن تمارس ألعاب القوى، بعد فشلها في الحصول على عمل بسبب قصر قامتها والتنمر عليها، فقررت أن تمارس رياضة ألعاب القوى، لتتفوق على نفسها، وتحصل على عدد من البطولات على مستوى الجمهورية.

وتوجهت «صفاء» بمناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى وزارة الشباب، بالانتصار لها، وتوفير فرصة عمل لها، وتوفير الأندية لها ولأقرانها، يمارسون فيها الرياضة، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم في حياة كريمة.

وقضت محكمة جنح مستأنف بنها، في وقت سابق، بتغريم كل من «م. ح. ع.»، و«ع. م. أ.»، وشقيقه «أ. م. أ.»، مسئولي نادي «السلام» للمعاقين بمدينة بنها، تعويضاً مادياً قدره 20 ألف جنيه، ومبلغ 50 ألف جنيه تعويضاً أدبياً، لصالح اللاعبة «صفاء أحمد عز الدين»، من ذوي الهمم، وبطلة الجمهورية في ألعاب القوى، في اتهامها لهم بالتعرض لها بالسب والتنمر عليها، وقيام المتهم الأول، الذى يشغل منصب مدير النادي بسبها وقذفها، بينما هددها الثاني بإبلاغ النيابة العامة ضدها، حال قيامها بجمع توقيعات بسحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة النادي، ومن ثم إثارة الرعب في نفس المدعية.

كما تبين قيام الثالث بسحب هاتفها المحمول دون وجه حق، مما دفع «كابتن صفاء» إلى تحرير شكوى ضد المدعى عليهم في النيابة الإدارية، وصدر بناءً على ذلك القرار التأديبي بالخصم من راتب المدعى عليهم، لصالح المدعية.