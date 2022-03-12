تجهيز 16 مركزاً للتخاطب ودعم ذوي الهمم بمراكز شباب القليوبية

أجرى الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية شملت مركز التخاطب وتنمية المهارات والإرشاد النفسي والحركي، في مركز شباب «مساكن إسكو»، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة.

وفي لقائه مع المدربين والاخصائيين العاملين بمركز الشباب، أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية على ضرورة الاهتمام بتقديم الخدمات للشباب من ذوى الهمم، بشكل متميز، وتذليل كافة العقبات أمامهم، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها مركز الشباب.

خدمات المراكز مجانية

كما التقى «الصبروط» عدداً من أولياء أمور ذوى الهمم، مؤكداً أن الخدمات التي يقدمها المركز بشكل مجاني لأبنائنا من ذوي الهمم، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة والقيادة السياسية بهم.

وأضاف أنه من خلال مكتب «قادرون باختلاف» في وزارة الشباب والرياضة، وبناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وضمن بروتوكول التعاون بين الوزارة ومؤسسة «زايد» لأصحاب الهمم، تم تنفيذ مراكز التخاطب وصعوبات التعلم وتنمية المهارات والإدراك الحسى بالمحافظات.

خدمة ذوي الهمم

ولفت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 16 مركزاً للتخاطب ولذوي الهمم، داخل مراكز الشباب، وذلك كمرحلة أولى، لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم، حيث يقدم المركز الجلسات في كافة المجالات التي تخص تنمية المهارات والإدراك الحسي والبدني وصعوبات التعلم والتخاطب، من خلال متخصصين في كل مجال، وبإشراف مباشر من الوزارة ومنسقي مكتب «قادرون باختلاف» في كل محافظة.

وعلى هامش الزيارة، تفقد «الصبروط» ملعب النجيل الصناعي بمركز شباب «مساكن إسكو»، يرافقه أشرف خير، مدير إدارة شباب شبرا الخيمة، والدكتور عطية جودة، المدير التنفيذي للمركز.