عضو لجنة العفو الرئاسي: نراجع بعض الأسماء والقوائم

قال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه لا يمكن تحديد عد الأفراد المعفو عنهم حتى الآن، مؤكدًا أن القانون يتيح للرئيس عبدالفتاح السيسي العفو عن أي عدد والأشخاص الذين يرى ضرورة الإفراج عنهم كما حدث مع المهندس يحي عبدالهادي، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لفعله هذا الأمر، إذ كان الإفراج عنه مطلبًا للجنة.

هناك أشخاص قيد الإضافة على القوائم

وأضاف «السقا» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن هناك أشخاص قيد الإضافة في القوائم أو المراجعة قبل الإعلان عنهم، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مع الأطراف المعنية المختلفة، مبينًا أن العفو الرئاسي يصدر بعد صدور حكم على الشخص.

الدولة لديها نية للإفراج عن السجناء

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه جرى الإفراج عن عشرات الأشخاص المحبوسين الفترة الماضية، وهناك أشخاص ما زالوا على ذمة قضايا ويتم مراجعة القضايا الخاصة بهم.

دعوة الرئيس للحوار الوطني

ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى تفعيل لجنة العفو الرئاسي عقب إقامته إفطار الأسرة المصرية نهاية رمضان الماضي بحضور عدد كبير من رموز المعارضة المصرية، كما دعا لإقامة حوار وطني لمواجهة التحديات المختلفة.