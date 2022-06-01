خالد داوود: شعبية الرئيس السيسي كبيرة.. والعفو عن السجناء عظيم

قال خالد داوود، رئيس حزب الدستور سابقا، إنه ينتمي للأحزاب الموصوفة بالمعارضة، ووجد خطابا مختلفا من الأجهزة المعنية في مصر، مؤكدا أن الحزب سيتقدم بملفات للإصلاح السياسي في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا لفتح المجال العام، مواصلا: «أنا متأكد من أن الرئيس السيسي له شعبية كبيرة، ونحتاج إلى المشاركة في الانتخابات دون خوف من إلقاء القبض علينا، وأتكلم في وسيلة إعلامية، طبيعي الرئيس السيسي له شعبية مناسبة، وما يحدث من العفو عن السجناء عظيم، وجزء كبير مما نطالب به».

رؤية حزب الدستور

أضاف «داوود» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تقدم بـ40 اسما، للمطالبة بالإفراج عنهم، وخرج نصف هذه الأعداد، وما زال يطالب بخروج الباقي الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أحزاب الحركة المدنية تريد تطبيق الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وفتح المجال العام، مع التأكيد على أهمية قضية العدالة الاجتماعية والدين الخارجي.

تطوير الشخصية المصرية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه يجب تطوير الإنسان المصري في الفترة المقبلة، وتقدم الحزب بهذا الأمر لبناء وتطوير الشخصية المصرية، لأن أي دولة تعتمد في نهضتها على الأشخاص الذين يعدون الثروة البشرية، مبينا أن هناك دول مواردها الطبيعية محدودة مثل كوريا الجنوبية واليابان، لكن اعتمدوا على تطوير الشخصيات، لافتا إلى أن الحزب يركز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

أولوية الملفات

أشار رئيس حزب المصريين الأحرار، إلى أن ملفات التعليم مهمة، والثقافة والاقتصاد من أجل التطوير، لافتا إلى أن العالم يحترم الدول القوية اقتصاديا، وهذا لا يأتي إلا باستقرار سياسي في البلد، مشددا على ضرورة العمل في نفس الملفات في الوقت ذاته.