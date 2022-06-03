أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 3-6-2022

ثبات دون تغيير منذ فترة هو ما سجلته أسعار العملات، حيث ثبتت أسعارها دون صعود أو هبوط ملحوظ سواء الدولار أو اليورو أو الريال السعودي، وغيره.

ويعرض موقع بوابة «الوطن»، فيما يلي أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو في بعض البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي إلى نحو 4.96 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وسجل في البنك المركزي، نحو 4.96 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.96 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي للبنك عبر الإنترنت.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.64 جنيه للبيع مقابل 18.58 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 18.64 جنيه للبيع مقابل 18.58 جنيه، كما سجل في بنك قناة السويس نحو 18.64جنيه للبيع مقابل 18.58 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس إلى نحو 20.53 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، كما وصل في البنك الأهلي المصري إلى نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.74 جنيه للشراء، وسجل في المصرف المتحد 19.75 جنيه للشراء مقابل 19.97 جنيه للبيع، كما بلغ سعر اليورو في بنك مصر إلى نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.74 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي إلى نحو 23.15 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 23.15 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع، ووصل سعره في المصرف المتحد نحو 23.32 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي نحو 5.05 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع.