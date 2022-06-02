أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-6-2022

في ظل التغيرات التي يشهدها العالم بشكل يومي بسبب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تتجه أنظار المستثمرين في بداية اليوم، لمعرفة أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك.

وفيما يلي يستعرض موقع بوابة «الوطن»، أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، في بداية المعاملات اليوم الخميس الموافق 2 يونيو في عدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 4.96 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي إلى نحو 4.96 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء، وسجل في البنك المركزي، نحو 4.96 جنيه للبيع و4.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 18.64 جنيه للبيع مقابل 18.58 جنيه للشراء، وهو السعر ذاته في بنك مصر، كما سجل في بنك قناة السويس نحو 18.64جنيه للبيع مقابل 18.58 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 23.15 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك المركزي إلى نحو 23.15 جنيه للشراء و23.51 جنيه للبيع، كما جاء في المصرف المتحد نحو 23.32 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي نحو 5.05 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد 19.75 جنيه للشراء مقابل 19.97 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك قناة السويس إلى نحو 20.53 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، كما وصل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.74 جنيه للشراء.