أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 30-5-2022

يتابع الكثيرون خاصة في بداية اليوم، أسعار العملات المختلفة مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، خاصة للراغبين في السفر أو تغيير العملات أو متلقي حوالات المصريين من الخارج.

وتعرض موقع «الوطن» فيما يلي، أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية معاملات اليوم الإثنين 30-5-2022 في البنوك المصرية الحكومية والخاصة العاملة في القطاع المصرفي، والتي جاءت كما يلي:

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

سجل سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 23.32 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر نحو 23.34 جنيه للشراء و23.57 جنيه للبيع، ووصل سعره في البنك المركزي لنحو 23.39 جنيه للشراء و23.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس لنحو 18.63جنيه للبيع مقابل 18.53جنيه للشراء، كما بلغ سعره في البنك الأهلي المصري نحو 18.61 جنيه للبيع مقابل 18.55 جنيه للشراء، وهو السعر ذاته في بنك مصر.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 5.04 جنيه للشراء و5.06 جنيه للبيع، وووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري لنحو 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي نحو 5.04 جنيه للشراء و5.07 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في البنك المركزي، نحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، في حين سجل في بنك مصر 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء، وسجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي لنحو 4.96 جنيه للبيع و4.94 جنيه للشراء.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر لنحو 20.05 جنيه للبيع مقابل 19.82 جنيه للشراء، في حين سجل سعره في المصرف المتحد 19.75 جنيه للشراء مقابل 19.97 جنيه للبيع، وووصل سعره في بنك قناة السويس لنحو 20.53 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء.