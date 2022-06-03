تحالف العمل الأهلي: أنفقنا ملياري جنيه على 8 ملايين أسرة في رمضان

كشف محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، تفاصيل دعوة التحالف للمشاركة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن التحالف يضم 24 جمعية أهلية، أنفقت 2 مليار جنيه على 8 ملايين أسرة مصرية خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم فكرة التحالف واقترح مدها لنهاية العام لتوحيد جهود العمل الأهلي.

وأكد «فؤاد»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن التحالف يجتمع كل 10 أيام مشيرًا أنهم جمعوا قواعد البيانات الموجودة لدى جميع المؤسسات ووجدا أسماء مكررة وقاموا بحذف البيانات المكررة لافتًا إلى أن قاعدة بيانات العمل الاهلي ستكون قاعدة لأي مبادرة جديدة.

مقترحات لتعديل قوانين العمل الأهلي

وأبدى عضو التحالف سعادته بدعوتهم للمشاركة في الحوار الوطني مشيرًا إلى أنهم يعملون على بعض المقترحات لتعديل قوانين العمل الأهلي في مصر بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات ووزارة التضامن الاجتماعي، لافتًا إلى أن الحوار الوطني لكل المصريين ولا يقتصر على الأحزاب السياسية أو الأحزاب المعارضة مشددًا على أن السياسة لا تنفصل عن الاقتصاد ولا العمل الخيري.

وأكد «فؤاد»، أن التحالف يضم أكبر 24 جمعية في مصر معروفة بقدرتها على جمع التبرعات وإنفاقها بما يحقق المصلحة العامة، لافتًا إلى أن أعمال الجمعيات تخضع للجهات الرقابية مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تخصيصه 9 مليارات جنيه للتحالف ليتم انفاقها حتى نهاية العام.