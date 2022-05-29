التحالف الوطني للعمل الأهلي: عقدنا 120 اجتماعا بمشاركة 300 كيان في 3 أشهر

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جهوده المبذولة منذ إشهار التحالف، عقب توقيع 23 جمعية ومؤسسة أهلية الوثيقة، بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يعتبر وفقا لقانون العمل الأهلي، قمة هرم العمل التطوعي في مصر، إذ يضم في عضويته 30 اتحادا نوعيا، 27 اتحادا إقليميا كممثلين للجمعيات المنتشرة في كل ربوع مصر.

24 عضو بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أوضح «الوطني للعمل الأهلي» في بيان صادر عنه، أن التحالف يضم 24 عضو وهم:

ـ الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ـ مؤسسة حياة كريمة.

ـ مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري.

ـ مؤسسة الجود الخيرية.

ـ جمعية الأورمان.

ـ بنك الطعام المصري.

ـ مؤسسة مصر الخير.

ـ مؤسسة مجدي يعقوب.

ـ المعهد القومي للأورام بكل فروعه.

ـ الهيئة القبطية الإنجيلية.

ـ مؤسسة بهية.

ـ مؤسسة أهل مصر.

ـ مؤسسة صناع الخير.

ـ مؤسسة راعي مصر.

ـ جمعية رسالة.

ـ جمعية الباقيات الصالحات.

ـ جمعية رعاية مرضة الكبد.

ـ مستشفيات جامعة القاهرة.

ـ مؤسسة العربي لتنمية المجتمع.

ـ جمعية الدكتور مصطفى محمود.

ـ مؤسسة صناع الخير.

ـ مؤسسة كير.

ـ مؤسسة عدالة ومساندة.

ـ مؤسسة أبو العينين.

جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأشار التحالف الوطني، إلى أنه منذ إشهاره وحتى اليوم، تم عقد ما يزيد عن 120 اجتماع بحضور ومشاركة 300 كيان، للتنسيق حول مبادرات الحماية، والدعم الاجتماعي المختلفة بشكل تكاملي، على غرار تكامل مؤسسات الحكومة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وزيارة عدد من المحافظات لتفعيل التالف، ومد جسور التعاون مع جميع الشركاء على اختلاف مستوياتهم، والعمل بشكل لا مركزي، في أقل من 3 أشهر.