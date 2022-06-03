وزير الري يتابع مجهودات التحول الرقمي وتطبيقات متابعة المشروعات

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات والتوثيق، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، لمتابعة مجهودات الوزارة في مجال التحول الرقمي، واستعراض موقف تطبيقات المتابعة التي قام مهندسو الوزارة بإنشائها لمتابعة مختلف أعمال وأنشطة الوزارة.

تشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمي

وصرح الدكتور عبد العاطي أنه في إطار رؤية «مصر 2030»، وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي في أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي بالوزارة، والمشاركة في البرنامج التدريبي للتحول الرقمي، وتصميم وتنفيذ برنامج لميكنة الأعمال، والعمل على رقمنة الوثائق.

وأضاف أنه جاري حصر وإعداد البيانات المطلوبة لتفعيل المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة، تمهيداً لإدخال بيانات كافة الأصول الخاصة بالوزارة على هذه المنظومة، بهدف دراسة أنسب السبل لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الأصول والحفاظ عليها، موضحاً أنه تم حصر وتوقيع جميع الأراضي غير المستغلة والمباني الإدارية بالوجهين البحري والقبلي.

إنشاء العديد من التطبيقات لحصر بيانات المشروعات

وأشار الدكتور عبد العاطي أنه نظراً لما تمتلكه الوزارة من خبرات متنوعة وكوادر بشرية مدربة وبنية تحتية قوية من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات، تم إنشاء العديد من التطبيقات بمعرفة مهندسي مركز المعلومات التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث تشتمل هذه التطبيقات عدة مستويات لتنظيم العمل، ومنها ما يختص بإدارة الخطة الاستثمارية وما تشمله من متابعة للعمليات والتعاقدات لتنفيذ مشروعات الخطة، وتطبيق لربط كافة المخازن التابعة لجهات الوزارة المختلفة بمنظومة واحدة لتحقيق التكامل بين الجهات وتقليل شراء قطع الغيار وتقليل الراكد بها لعدد 432 مخزن على مستوى الجمهورية ولتوفير المعلومات الدقيقة لعدد 1028 مستخدم على مستوى جميع جهات الوزارة، ومنظومة لمتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة لها، وكذا المعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية بجهات الوزارة المختلفة، ومنظومة لمتابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ وذلك للمساهمة في سرعة حل الشكاوى، حيث تم تسجيل 7635 طلبا للنواب، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة على امتداد شبكة المجاري المائية، وكذا إعداد مؤشر يوضح نوعية المياه علي طول مجري نهر النيل وفروعه.

منظومة حصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع

وأشار إلى إعداد تطبيقات أخرى مثل منظومة لحصر بيانات الترع وأعمال تأهيل الترع، حيث تم حصر عدد 7738 ترعة بأطوال تصل إلى أكثر من 33 ألف كيلومتر في زمام 213 هندسة ري موزعة على حسب درجة الترعة وعرض القاع، وتسجيل بيانات 9000 كيلومتر من الترع التي تم تأهيلها أو يجرى تأهيلها حالياً، وكذا حصر زمام أكثر من 1.353 مليون فدان تم التحول فيها لنظم الري الحديث.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أنه تم إنشاء منظومة لحصر الجزر والمراسي النهرية والتعديات على نهر النيل، حيث تم حصر عدد 526 جزيرة نيلية، وعدد 373 مرسى نهري بأطوال إجمالية تصل إلى 22 ألف متر، كما تم إدخال بيانات لأعداد ومواقع المخالفات وذلك بإجمالي عدد 22 ألف مخالفة على مجرى نهر النيل وفرعية، وكذا منظومة لحصر التعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، حيث تم إدخال بيانات 13400 مخالفة على الترع وما يقرب من 93 ألف تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية 7500 فدان.

حصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية

ولفت إلى إنشاء منظومة أخرى لحصر منشآت الحماية من أخطار السيول على مستوى الجمهورية، حيث تم إضافة بيانات 118 مخرا للسيل بمحافظات قنا وسوهاج وبني سويف والمنيا والفيوم والجيزة وأسوان وأسيوط، وعدد 1150 منشأ والتي تصل سعتها التخزينية لأكثر من 100 مليون متر مكعب، وعدد 35 منشأ جارى تنفيذها بسعة تخزينية أكثر من 20 مليون متر مكعب، ومنظومة لحصر عدد 282 من آبار المراقبة، وعدد 55 ألف بئر إنتاجي، ومنظومة لحصر المساحات المنزرعة على المياه الجوفية وتبلغ 2.70 مليون فدان.

وأكد عبدالعاطي إنشاء منظومة أخرى لمتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، حيث تم حصر بيانات لعدد 696 محطة، ومنظومة لحصر المخالفات بالمناطق الشاطئية، حيث تم حصر عدد 707 مخالفة بالشواطئ المصرية