وزير الرى يفتتح معرض «زهور الربيع» بالقناطر الخيرية

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، وماناوا بيتر، وزير الرى بجنوب السودان، معرض «زهور الربيع»، الذى تقيمه الوزارة بحدائق القناطر الخيرية.

وقال «عبدالعاطى»، فى بيان أمس، إن المعرض من أقدم معارض الزهور فى مصر، وتحرص الوزارة على إقامته فى موعده خلال شهر مارس سنوياً، ويعتمد على زهرة بذرة السناريا التى تُعد من البذور النادرة، وتتميز بألوانها المتعددة والزاهية، وتحتاج لمجهود كبير فى الزراعة والعناية، ويشتمل على أنواع كثيرة من النباتات مثل الجارونيا وزهور القطف والأشجار والحوليات والصبارات بأنواعها والأشجار الخشبية وأشجار نخيل الزينة بأنواعها، وشجرة المورينجا، وشتلات شجرة التين البنغالى التى تُعد أقدم الأشجار الموجودة بالقناطر، وشتلات النخيل البلدى.

من ناحية أخرى، وقع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وبنغاسى جوزيف باكوسورو، وزير الخدمة العامة وتنمية الموارد البشرية بجنوب السودان، بروتوكولاً لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات الخدمة المدنية والإدارة والوظيفة العامة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية، بحضور جوزيف موم سفير جنوب السودان بالقاهرة.

ويتضمن البروتوكول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة الجهاز فى عدة مجالات، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وإعداد التشريعات المرتبطة بالخدمة المدنية، وإعداد بطاقات الوصف الوظيفى، وتخطيط القوى العاملة، ومعدلات الأداء، إلى جانب إعداد مدونة السلوك الوظيفى، ووضع معايير محوكمة للاختيار والتعيين فى الوظائف العامة.

وتضمنت مجالات التعاون بين الجانبين تقييم قدرات الموظفين العموميين، وقدرات القيادات بالجهاز الإدارى للدولة، ووضع خطط تدريب للكوادر العاملة بالجهاز الإدارى للدولة، مع إتاحة التدريب لبعض هذه الكوادر فى مراكز التدريب التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى التطبيقات الإلكترونية الخاصة بشئون الموظفين، وتبادل الخبرات فى معايير اعتماد المراكز التدريبية الحكومية والخاصة المتعاملة مع المؤسسات الحكومية.