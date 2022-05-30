«الري» تُزيل 184 حالة تعد على جسور نهر النيل في يوم واحد بـ5 محافظات

تمكّن قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري من إزالة 184 حالة تعد على جسور نهر النيل أمس الأحد في 5 محافظات وهي: الغربية وقنا والدقهلية وأسيوط والشرقية، وبذلك يصبح إجمالي المخالفات التي تمت إزالتها منذ يناير 2011 على نهر النيل 57 ألفًا و618 إزالة.

إزالة 58 ألف حالة تعد على نهر النيل منذ 2011

وكشف تقرير يرصد الإزالات على نهر النيل أنَّ محافظة الشرقية شهدت إزالة 79 حالة تعد، وأسيوط شهدت إزالة 71 حالة تعد، أما الدقهلية فشهدت إزالة 24 حالة تعد، وقنا فتم إزالة 9 حالات تعد، وفيما يتعلق بالغربية فتم إزالة حالة واحدة فقط، وبلغ جميعها 184 حالة إزالة على مساحة من الأرض بلغت 11 ألفًا و741 مترًا مربعًا.

وأوضح التقرير أنَّ المستهدف إزالته بلغ 179 حالة تقع على مساحة 24 مليونًا و860 ألف متر مربع، بينما يتبقى 119 ألف حالة لم تتمّ إزالتها على مساحة من الأرض بلغت 16 مليونًا و509 آلاف حالة تعد.

مستهدف إزالة 179 حالة على مساحة 24 مليونًا و860 ألف متر مربع

وجاءت محافظة البحيرة في مقدمة المحافظات التي بها تعديات على النيل وبلغت التعديات فيها 31 ألف حالة تعد، ثم المنوفية وبلغت 15 ألف حالة تعد على النيل وجسوره.

وأكّد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري في تصريحات سابقة، أنَّه لن يتم السماح بالتعدي على نهر النيل مرة أخرى وسوف يتمّ إزالة كل التعديات التي تمت في سنوات سابقة، إذ يتمّ التنسيق بين كل الوزارات المعنية لإزالة التعديات في مهدها والعمل وفق برنامج زمني لإزالة التعديات المتراكمة.

وأجرى المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري جولة تفقدية لـ مجرى نهر النيل بنطاق القاهرة الكبرى، وتمّ المرور على عدداً من الأنشطة، وتمّ رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات الرادعة في حينه، إذ تمّ التوجيه بتمشيط واجهتي القاهرة والجيزة وإلغاء أي تراخيص يتم التلاعب في نوعية ومساحة الإشغالات الخاصة بها.