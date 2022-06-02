البيئة: مصر تعول على ما ستقدمه كندا وألمانيا لخطة «100 مليار دولار» للمناخ

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ستيفن جيلبول، وزير البيئة وتغير المناخ في كندا، لبحث آليات التعاون المشترك في ملفي المناخ والتنوع البيولوجي، خلال مشاركتها في مؤتمر ستوكهولم +50 والذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد، حيث استعرضت وزيرة البيئة عددا من الإجراءات التي تتخذها مصر في مسار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27، ومنها إطلاق الموقع الإلكتروني للمؤتمر منذ أيام قليلة لتسهيل عملية المعرفة والتواصل بشأن المؤتمر.

مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، بوصفها المنسق الوزاري ومبعوثا لمؤتمر المناخ القادم COP27، أنّ مصر تعول على ما ستقدمه كندا بالشراكة مع ألمانيا في تقديم خطة تسليم 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة، والتي أكدت مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ ضرورة الإسراع فيها، لاستكمال العمل عليها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.

قرارت مؤتمر جلاسكو للمناخ

وأوضحت فؤاد، فيما يتعلق بموضوع الخسائر والأضرار، حرص مصر على تأمين تنفيذ قرارت مؤتمر جلاسكو للمناخ في هذا الشأن، بالتحرك خطوة للأمام من خلال عقد مزيد من المناقشات المفتوحة وتبادل الرؤى للخروج ببعض الأفكار والسيناريوهات الملهمة، لتحقيق دفعة لأجندة الخسائر والأضرار وتفعيل شبكة سانديجو.

الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنّ COP27 باعتباره مؤتمرا للتنفيذ، يحرص على تحقيق تقدم كبير في مسارات التفاوض، والتي بدأنا العمل على بعضها فيما يخص الهدف العالمي للتكيف وبدء مناقشات واسعة مع مختلف الأطراف حول برنامج العمل الخاص به، كما يعقد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، ورئيس مؤتمر المناخ المقبل COP27، سلسلة من اللقاءات مع مختلف الأطراف لتعجيل عملية تحديث المساهمات الوطنية المحددة للدول، والتي انتهت مصر حاليا من إعدادها وستعلن قريبا، خاصة بعد إعلان الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الشهر الماضي.

100 مليار دولار لتمويل المناخ

ومن جانبه، أكد وزير البيئة الكندي، تطلع بلاده لتقديم الدعم اللازم لمصر في رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27، ومشاركة بعض الجوانب الخاصة بخطة التسليم مع مصر، والتنسيق المشترك لفتح المجال للمناقشات وتبادل الرؤى حولها مع مختلف الأطراف، للبحث عن أفضل الطرق لتحفيز تحقيق هدف الوصول إلى 100 مليار دولار لتمويل المناخ.

وفيما يخص التنوع البيولوجي، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أهمية مخرجات مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في إثراء مناقشات وقرارات مؤتمر المناخ المقبل COP27، خاصة في ظل التطلع لإعلان خارطة طريق التنوع البيولوجي 2050 والتي عملت مصر على إطار عملها خلال توليها رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي السابق COP14، والتي تتضمن مجموعة من الروابط بين موضوعات التنوع البيولوجي والمناخ والتصحر، إضافة إلى نتائج الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA فيما يخص الحلول القائمة على الطبيعة، والنتائج المتوقعة لمؤتمر ستوكهولم 50+ فيما يخص تقليل التلوث، وغيرها من الفعاليات والأحداث العالمية التي تخلق روابط بين موضوعات تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والتصحر وتقليل التلوث، ما يسهل اتخاذ قرارات مناسبة وفعالة فيما يخص مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وأضافت الوزيرة أنّ اللجنة العليا لتنظيم استضافة مؤتمر المناخ المقبل COP27 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حددت مجموعة من الموضوعات التي سيتم تناولها بالتوازي مع المسار الرسمي للمؤتمر الخاص بالمفاوضات، من خلال تنفيذ عدد من الايام المتخصصة التي تتيح إشراك الشركاء والجهات المعنية غير الرسمية في اتخاذ اجراءات داعمة للعمل المناخي مثل يوم إزالة الكربون ودور اشتراك قطاع البترول فيه لدعم انتقال حقيقي للطاقة، ويوم الطبيعة والتنوع البيولوجي والذي سيتضمن مبادرة عالمية للحفاظ على النظام البيئي للمحيطات، وآليات إشراك القطاع الخاص فى صون الموارد الطبيعية، ودور السياحة البيئية في تعظيم الاستفادة من الطبيعة وصونها في ذات الوقت، ورحبت بالتعاون مع كندا في هذا اليوم بما يقدم قيمة مضافة ستنعكس على النتائج المتوقعة منه.