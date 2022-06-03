يبحث مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي عن حقيقة وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز المعروف بـ مراد علمدار، في الشرق الأوسط نسبة إلى اسم الشخصية التي قدمها في مسلسل «وادي الذئاب»، وذلك بعد ساعات من انتشار تلك الأخبار على عدد من المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، خاصة أن النجم التركي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة لدى عشاق الدراما التركية في الوطن العربي.

انتشار خبر وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز

وجاء البحث عن حقيقة وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بـ مراد علمدار، بعد انتشار خبر وفاته حيث أشاع البعض إن رحيله جاء نتيجة عملية اغتيال، وذاع الخبر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، وجاء تزامنًا مع سلسلة طويلة من الجدل أثارها «شاشماز» خلال الأشهر السابقة بسبب الخلافات بينه وبين زوجته السابقة نجاهان كشيكجي، التي اتهمته مؤخرا بأنه يصف نفسه بـ«المهدى المنتظر»، على حد تعبيرها.

حقيقة وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز مراد علمدار: شائعات

وعن حقيقة وفاة الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بـ مراد علمدار، نفت المواقع التركية الشائعات المتعلقة بوفاته عن عمر يناهز الـ51 عامًا، مؤكدة أنه بصحة جيدة وموجود حاليًا في منزله.

أزمات تعرض لها نجاتي شاشماز

وتعرض نجاتي شاشماز لعدد من الحوادث السابقة، منها حادث مروري في نوفمبر 2014، نتيجة خروج السيارة عن السيطرة أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني، وتبيّن أنه مصاب بكسر في فكه وخضع لعملية جراحية.

وخاض معركة للطلاق من زوجته ناجحان قاشيكجي والتي استمرت لسنوات في المحكمة، حيث تقدمت في 2019 دعوى قضائية ضد الطلاق تطالب بتعويض قدره 20 مليون ليرة تركية، وحضانة الأطفال، ونفقة شهرية قدرها 60 ألف ليرة تركية لابنيها، وبالفعل تم الطلاق ولكن الأزمات القانونية بينهما مازالت مستمرة، حيث رفعت دعوى ضده في 2020 تطالب فيها بسجنه لمدة 12 عامًا.