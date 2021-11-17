تفاصيل سجن الممثل التركي بوراك أوزجيفيت 4 سنوات

بات سبب سجن الممثل التركي بوراك أوزجيفيت 4 سنوات، ومحاكمته، حديث السوشيال ميديا، والإعلام خلال الساعات الماضية، بعد اتهام بوراك أوزجيف، بإهانة 4 أفراد من العاملين في موقع تصوير مسلسله الشهير «قيامة عثمان».

سجن الممثل التركي بوراك أوزجيفيت 4 سنوات

واتهم 4 أفراد من العاملين في موقع تصوير مسلسل «قيامة عثمان»، بوراك أوزجيف، بإهانتهم خلال التصوير، ويعد ذلك الاتهام هو سبب سجن الممثل التركي بوراك أوزجيفيت 4 سنوات.

وقال العمال، إن بوراك، سبهم، موضحين: «خرج بوراك أوزجيف من خيمته خلال فترة الاستراحة، وسبنا، ثمّ عاد إلى خيمته وبعد وقت قصير عاد وخرج ووبخنا مجددا، وأهاننا».

بوراك أوزجيفيت ينفي سب العمال

ونفى التركي بوراك أوزجيفيت، الاتهام الموجه له، خلال لقاء صحفي، مؤكدا أن تربيته لا تسمح له باستخدام الشتائم المذكورة في الادعاء، مشيرا إلى أن العاملين لديهم مشاكل مع المنتج وأرادوا الحصول على حقوقهم منه عن طريق زج اسمه في القضية، مؤكدا أن القضية أُغلقت وتمت مراضاة العاملين».

كما أشار بوراك، خلال المؤتمر الصحفي، الذي أقيم منذ شهر تقريبا، وفقا للصحف التركية، إلى أنه من المحتمل، أن يواجه بوراك، عقوبة السجن لمدة 4 سنوات، بسبب شتم وإهانة أربعة من العاملين في موقع تصوير مسلسل «قيامة عثمان».

كما ذكر أن الشهود أدلوا بإفاداتهم في المحكمة، وأكدوا الادعاء المقدم للممثل التركي الشهير بوراك أوزجيف، وأن المدعي العام، بالفعل، جهز لائحة أفادت بوجود شبهات كافية ضد بوراك، وطلب سجنه لمدة تصل إلى 4 سنوات، ويمثل بوراك أمام القاضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلى الصعيد الآخر، صرح مؤلف مسلسل «قيامة عثمان»، بأنهم يدعمون بوراك في أزمته، مؤكدا أن أخلاقه حسنة مع الجميع، وهناك مؤامرة مرتبة ضده بالفعل، وكل هذه الإتهامات، مجرد مزاعم ضده، وفقا لما نشر في موقع «kamuoyu duyurusu» التركي.