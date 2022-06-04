حظك اليوم برج الثور السبت 4-6-2022 مهنيا وعاطفيا

يعتبر برج الثور أحد الأبراج الترابية، وهو ينتمي إلى مجموعة الجدي والعذراء، ويتفق مولود هذا البرج مع الأبراج الترابيّة والمائيّة، وكثيرا ما يميل بشدة إلى مولود برج العقرب، وهو أيضا يتوافق مع كل من العذراء، السرطان، الجدي والحوت.

ويتميز برج الثور بكونه من الشخصيات العملية التي يمكن الثقة بها، فهو مخلصًا ومُحبًا للمحطين به، وهو أيضًا من الشخصيات القيادية، كما أنه شديد الذكاء ويستطيع أن يتفوق على أقرانه، بالإضافة بكونه من الشخصيات العنيدة والغيورة، ويكره المفاجآت والتغيرات المفاجئة في حياته الاجتماعية والمهنية.

وكثيرًا ما يواجه صعوبة في التركيز، كما أنه شديد العصبية ومن السهل استفزازه، وهو أيضًا يستطيع الصبر فترات طويلة، ويتميز بشخصيته الصلبة، ونادرًا ما يصاب باليأس أو الإحباط، ويسعى بخطوات بطيئة نحو تحقيق أهدافه، كما أنه إنسان دؤوب محب ومخلص لعمله، وشديد الدقة فيه.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

وأوضحت خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الوضع الفلكي اليوم يحذر مولود برج الثور، إذ إنه هناك بعض الاضطرابات في برجه، ما يجعله شديد العصبية والتوتر بين المحطين به على الصعيد المهني، لهذا تنصح خبيرة الفلك بضرورة الحذر والانتباه ، خاصة أن الآراء ربما تتعارض معه اليوم على المستويين المهني والعائلي، لكن عليهم التزام الهدواء ولا داعي للعصبية، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وتؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر في مربع برج الثور اليوم، وهذا ربما يجره للعيش في الذكريات ويملؤه الحنين للماضي.