حظك اليوم برج الحوت الجمعة 3-6-2022 عاطفيا ومهنيا

الطموح، الإبداع، الاختلاف، الذكاء، الحساسية، العاطفة، التواضع، الرومانسية، كلها صفات تغلب على مواليد برج الحوت، فهم يتميزون بالعديد من الصفات التي تجعلهم محببون لدى الأخرين ويقعون في حبهم كثيرا، ونظرا لأن الذكاء لدى مواليد هذا البرج قوى كثيرا فإنهم قادرون على التقاط الأشياء الخفية الصغيرة في مختلف الأمور وتحليلها والنظرة إلى تصرفات المحيطين بهم للتوصل إلى نتائج وتحليل للشخصيات ويمكنهم التنبؤ بالأشياء قبل حدوثها فهم قادرون على قراءة إشارات العقل الباطن لذا تجدهم ماهرون جدا إذا أصبحوا أطباء نفسيين.

صفات مواليد برج الحوت

يسعى مولود برج الحوت للحصول على الراحة النفسية أو السلام الداخلي فهو يحب أن يعيش بسلام وأمان بعيدا عن الصراعات والخلافات والمشاكل، ورغم ذلك لا يتأخر عن تقديم يد المساعدة لمن حوله إذا وقعوا في أزمات أو مشاكل ويحبون أن يروهم سعداء، ولا يستطيع قول كلمة لا لأي شخص طلب مساعدته.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

وجود القمر في منزلك الخامس يساهم في التخفيف من الضغوط التي تقع عليك، كما يساعدك على أن تخطو نحو الأمام بثقة ودون خوف أو تردد، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

أشارت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن، إن مواليد برج الحوت يعيشون اليوم حالة حب تجعلهم رومانسيون متفهمون ولطفاء مع الآخرين كما تتحسن حالتهم المزاجية، بعد أيام من الصعوبات والتوترات.