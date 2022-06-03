حظك اليوم برج القوس الجمعة 3-6-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مولود برج القوس العديد من الصفات أبرزها الصراحة والصدق فهو لا يتكلم إلا بما يشعر فقط ولا يتدمل في كلامه أو يقول شيئا عكس ما يكمن بداخله، كما أنه لا يكن بداخله حقدا أو كرها لأحد، ودائما تجده واثقا من نفسه لا يتردد ابدًا، وهو شخص يحب الانطلاق والسفر ويعشق المغامرات الحافلة بالمخاطر ويختار عادة الرياضة الأصعب والهواية الأخطر.

صفات مواليد برج القوس

يحب مولود برج القوس الخير وتقديم المساعدة للآخرين وهو يحب الكلام كثيرا وشخص اجتماعي تجده في مختلف المناسبات حيث لا يتأخر عن حضروها وتقديم الوجاب في الأفراح والأحزان، وهو دائمًا مفعم بالحركة والحيوية والشجاعة، ويكره أن يعيش وحيدًا، وهو مولع بالسفر والتنقل، كما أنه يملك ذاكرة قوية وحادة تجعله يتذكر الأحداث بتفاصيلها بسهولة.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

قالت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، إن القمر يتنافر مع بلوتو في منزل المال اليوم لذا يتطلب منك ذلك أن تكون حريصا ولا تنفق أموالك فيما لا يفيدك وابتعد عن المغامرة ولا تصرف من أموالك إلا للضرورة، وذلك وفق حظك اليوم على المستوى المهني.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وقالت عبير في تصريحاتها لـ«الوطن»، إن مواليد برج القوس يمرون بفترة من الضغوط والتشوش منذ فترة ويكونون قادرون اليوم على إصلاح علاقاتهم مع الآخرين وتحسين الأجواء، كل ما عليك هو أن تعتمد اللباقة.