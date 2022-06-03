تدشين المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2022 على هامش مؤتمر «سيملس»

أطلق الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي «المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي2022»، وذلك خلال مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022»، الذي يقام في مركز المؤتمرات والمعارض في دبي برعاية جامعة الدول العربية.

المؤشر يأتي في وقت دقيق

وأشار د. علي محمد الخوري رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، رئيس اللجنة العليا المعدة للتقرير، بأن المؤشر يأتي في وقت دقيق، خاصة مع الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي بعد انتشار الجائحة والحرب الدائرة بين روسيا وأكرونيا والتحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية، ويقدم تحليلاً توصيفياً لتقييم وضع الاقتصاد الرقمي العربي، ومعرفة مدى تقدم الدول العربية وقدرتها على مواكبة التحولات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

المنتدى الاقتصادي العالمي والمنظمة العالمية للاتصالات والانترنت

وبين الخوري بأن عدد كبير من الخبراء الدوليين شاركوا في إعداد التقرير واعتمد في بياناته على المؤشرات الدولية المعتمدة والصادرة عن البنك الدولي والأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي والمنظمة العالمية للاتصالات والانترنت، وغيرها.

وأوضح أن التقرير يعد أداة مهمة بتحليلاته ومدخلاته لصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات والمجتمع المدني في سبيل دفع عجلة وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي، وتطوير القطاعات المحورية مثل التعليم والحكومة الرقمية والإدارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

تصدر دولة الإمارات في المؤشر العام

وأظهر التقرير مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي في قيادة المنطقة العربية في التحول الرقمي، حيث تصدرت دولة الإمارات في المؤشر العام، تليها المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، كما حققت تونس والجزائر والمغرب قفزة نوعية في ترتيبها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويوضح التقرير بأن الدول العربية بحاجة إلى الاستعداد بشكل أفضل للسيناريوهات المستقبلية المحتملة، وضرورة تكثيف الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية والمنظومة التشريعية خاصة في دول المجموعة الثانية والثالثة، لسد الفجوة الرقمية المستمرة في التزايد.