«أبو الغيط» يشارك في افتتاح مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط 2021»

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 بدبي، في افتتاح أعمال مؤتمر ومعرض الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2021»، إلى جانب الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية بدولة الإمارات.

وأفاد مصدر مسئول بالأمانة العامة، بأن «أبو الغيط» أشار في كلمته إلى مكانة الاقتصاد الرقمي بصفته موردا أساسيا من موارد الاقتصاد العالمي، تزداد أهميته بشكل مستمر، مشيرا إلى ضعف مساهمة الشركات الرقمية في الاقتصاد العربي، وداعيا إلى وضع سياسات محكمة وعملية من شأنها استيعاب الشباب الباحثين عن فرص عمل في المنطقة.

الدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي

وقال المصدر إن «أبو الغيط» أشاد بالدور الإماراتي الرائد في مجال الاقتصاد الرقمي، مثنيا على المبادرة التي تلقتها الجامعة العربية من دولة الإمارات، بشأن وضع الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي سترفع ضمن الملفات الاقتصادية إلى القمة العربية المقبلة للنظر في اعتمادها.

واستعرض «أبو الغيط» بعض جهود جامعة الدول العربية في مجال التحول الرقمي، وأفاد في هذا السياق، بأنه اقترح تشكيل مجلس عربي للذكاء الاصطناعي، يشرف على وضع استراتيجية عربية في هذا المجال ويقدم الدعم والمشورة اللازمين للدول العربية.

وأشار المصدر بأن الأمين العام أكد على أهمية توفير الشروط الأساسية للنهوض بالاقتصاد الرقمي، معتبرا العنصر البشري أهم ركيزة يجب البناء عليها والاعتناء بها عبر إقامة حاضنات للأعمال، وتدريب الشباب على إنشاء وريادة الشركات الرقمية.

مخاطر التغيير المناخي

وأضاف أن «أبو الغيط» حذر من مخاطر التغير المناخي، الذي تعد المنطقة العربية من أكثر المناطق عرضة لتبعاته، داعيا إلى تنمية اقتصادات تراعي البعد المناخي، وتستخدم التكنولوجيا لأغراض بيئية من خلال تشجيع المبادرات التي تعنى بالاقتصاد الأخضر.

معرض سيملس الشرق الأوسط

ويعد معرض سيملس الشرق الأوسط الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي الحدث الأهم في مجال الاقتصاد الرقمي، حيث أطلقت خلاله العديد من المشاريع والمبادرات، وتجدر الإشارة أن نسخة هذه السنة شهدت إطلاق الجائزة العربية للاقتصاد الرقمي لتشجيع الباحثين والمطورين من رواد أعمال وشركات الذين يقدمون قيمة مضافة للاقتصاد الرقمي، كما شهدت إطلاق مراكز بيانات كشبكة مترابطة بعدة دول عربية.