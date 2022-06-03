50 قرشا معدنية وقفت بحنجرتها.. تفاصيل إنقاذ طفلة من الموت في البحيرة

شهدت مستشفى كفر الدوار العام في محافظة البحيرة، اليوم، إجراء جراحة عاجلة، حيث استقبلت وقت صلاة الجمعة، طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، تعاني من الاختناق ونقص في الأكسجين، وتم تشخيص الحالة باشتباه في ابتلاع جسم غريب.

الأشعة تكتشف عملة معدنية بالحنجرة

على الفور، أجرى الفريق الطبي أشعة عادية على العنق والصدر، وتبين وجود جسم غريب في الحنجرة، يشتبه في أنه عملة معدنية، وتم تجهيز غرفة العمليات بشكل عاجل، ليتم استخراج الجسم الغريب، تحت تأثير البنج الكلي.

استقرار حالة الطفلة

عقب استخراج الجسم الغريب، تأكد أنه عملة معدنية، فئة 50 قرشا، خرجت الحالة من العمليات إلى غرفة الإفاقة للاطمئنان عليها، وقياس نسبة الأكسجين، وتبين أنها بلغت 100%.

شارك في إجراء العملية، كل من: دكتورة التخدير مروة سيف، دكتور الأنف والأذن والحنجرة أخصائي مصطفي نصر عبد التواب، وهيئة التمريض ضمت: هند صلاح، ماهيتاب محمد عطية، فنيه تخدير سعيدة مصطفى، آلاء محمد توفيق سعيد.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية، والدكتور عمرو دويدار مدير مستشفى كفر الدوار العام، بسرعة التعامل مع الحالات المترددة على المستشفى، والتدخل العاجل مع الحالات الطارئة.