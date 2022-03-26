«الرعاية الصحية» في أسبوع: استخراج عملة معدنية من مريء طفل وولادة 3 توائم

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، «رعاية نيوز»، والتي تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

أبرز القرارات

واستهلت «رعاية نيوز» بالإعلان عن أبرز القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماع الدوري الأسبوعي لقيادات الهيئة ومدراء الأفرع، وأبرزها إعلان 3 محاور رئيسية للبروتوكول الموحد للتعامل مع حالات الطوارئ داخل مستشفيات الهيئة، واستحداث مكتب بأقسام الطوارئ لإعادة توجيه الحالات غير الطارئة وتسهيل حجز الكشف بوحدات ومراكز طب الأسرة، ورئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه مدراء الأفرع بالمرور اليومي على منشآت الهيئة، ويؤكد على المتابعة الميدانية لمؤشرات رضاء المنتفعين.

وأشارت «رعاية نيوز» خلال نشرتها الدورية، إلى انطلاق ورشة عمل تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوقيع اتفاقية «إعلان الأقصر» لتطبيق الحوكمة الإكلينيكية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة منظمة الصحة العالمية، وهيئتي الاعتماد والرقابة الصحية، والتأمين الصحي الشامل، ورئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد اتفاقية إعلان الأقصر إنجاز تاريخي يضمن توفير أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية للمصريين.

وتابعت النشرة الدورية «رعاية نيوز»، بتأكيد لجنة صحة النواب أن إعلان الأقصر للحوكمة الإكلينيكية ترجمة واقعية لحق المواطن في خدمات صحية آمنة وذات جودة عالمية، واستمرار الزيارة التفقدية لوفد لجنة الصحة بمجلس النواب على مدار 3 أيام متتالية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، واستطلاع آراء المنتفعين عن مستوى الخدمات الطبية من أرض الواقع.

ووفقًا لـ«رعاية نيوز»، فقد استقبل اللواء طيار أشرف الداودي محافظ قنا، رئيس هيئة الرعاية الصحية وممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، حيث أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن التطوير الذي تبنته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمنشآت الصحية مطابق لمعايير إنشاء وتجهيز منشآت منظومة التأمين الصحى الشامل ويهدف لتسريع مد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين.

فيما أشارت «رعاية نيوز» إلى زيارة وفد مشترك من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وخلال الزيارة أشاد الوفد بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين كما أشادوا بمستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى الكرنك الدولي ومركز صحة أسرة منشأة العماري.

ولفتت النشرة الدورية، إلى زيارة سفير جمهورية الفلبين لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، وإشادته بالتجربة المصرية الرائدة في التغطية الصحية الشاملة وتطور الرعاية الصحية بمصر.

27 جراحة أطفال في يوم واحد بالمجمع الطبي بالإسماعيلية

وأشارت «رعاية نيوز» إلى أبرز حزم الخدمات التي تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، إلى نجاح إجراء 27 جراحة أطفال في يوم واحد بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، في إطار مبادرة «علشان صحتك.. مفيش انتظار»، ولأول مرة وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل، يتم إجراء عملية ناجحة بتقنية الدعامات المغطاة (TEVAR) بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر.

واختتمت النشرة، بالإعلان عن تشغيل وحدة أورام النساء بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر، وإنقاذ حياة طفل بعد استخراج عملة معدنية من المريء بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، ونجاح ولادة ثلاثة توائم لسيدة حامل في الشهر الثامن بعد تعرضها لتأخر الإنجاب سبع سنوات بمستشفى حورس التخصصي بالأقصر.

يذكر أن «رعاية نيوز»، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى نفي الشائعات في حال ظهورها والتي قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأي العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.