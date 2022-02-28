سفير روسيا لدى القاهرة: سنوقف ضخ الغاز لأوروبا لو طبقت العقوبات ضدنا

أعلن السفير الروسي في القاهرة، جورجي بوريسينكو، إن بلاده ستوقف ضخ الغاز إلى أوروبا إذا طبقت العقوبات على موسكو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«موسكو»: «الأمم المتحدة» لا يمكنها ضمان وصول وفد روسي بقيادة لافروف إلى جنيف

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن منظمة «الأمم المتحدة» لا يمكنها ضمان وصول الوفد الروسي بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الخارجية البريطانية: دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، قالت في وقت سابق، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما لم تتوقف، ستؤدي في النهاية إلى صراع مع حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مضيفة أن دول البلطيق وبولندا ومولدوفا ستكون مهددة.

«الصحة العالمية» تحذر من نقص الأكسجين

وفي سياق متصل، قالت منظمة الصحة العالمية، إن معظم المستشفيات الأوكرانية قد تستنفد احتياطياتها من الأكسجين في غضون 24 ساعة، ما يعرض حياة الآلاف للخطر، مشيرة إلى أن إمدادات الأكسجين في مستشفيات أوكرانيا منخفضة بشكل خطير.

ودعت «الصحة العالمية»، لإنشاء ممر آمن عبر بولندا للإمدادات الطبية إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

«الصحة العالمية» تعمل على توصيل أسطوانات الأكسجين من شبكاتها الإقليمية

وقال الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس ومديرها الإقليمي لأوروبا هانز كلوجه، في بيان، إن المنظمة الأممية تعمل على توصيل أسطوانات الأكسجين من شبكاتها الإقليمية.

وأكد مسؤولا المنظمة، أن الإمدادات ستحتاج إلى عبور آمن بما في ذلك عبر ممر لوجستي من بولندا، وأنه من الضروري ضمان وصول الإمدادات الطبية الحيوية بما في ذلك الأكسجين، لمن يحتاجون إليها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.