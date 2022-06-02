مليار و300 مليون جنيه.. هيئة الأوقاف تحقق أعلى صافي إيرادات منذ إنشائها

صرح الدكتورعبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أنه بفضل الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ«حق الوقف»، حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى صافي إيرادات وأرباح في 11 شهرًا، «مليار و300 مليون جنيه»، وذلك لأول مرة في مثل هذه المدة منذ إنشاء هيئة الأوقاف المصرية.

وأعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي المتحصلات من 1 /7 /2021 وحتى 31 /5 /2022 من العام المالي الحالي 2021/ 202، بلغ 1,803,651,000 بزيادة قدرها 206,667,055 جنيه، بنسبة تقدر بنحو 12,9% عما تم تحصيله خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي 2020/ 2021، وبزيادة قدرها 532,070,027 جنيه، بنسبة زيادة قدرها 41,8% عمَّا تم تحصيله خلال الفترة نفسها من العام المالي 2019/ 2020.

استثمار أموال الوقف

وتحقق نجاح هيئة الأوقاف المصرية، في استثمار أموال الوقف وحققت أفضل استغلال لها؛ وهو ما أسهم في زيادة صافي إيرادات وأرباح بلغت مليارًا و600 مليون جنيه، من اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة لوزير الأوقاف بالحفاظ على أموال الوقف، من خلال تأجيرها أو بيعها بالقيمة السوقية العادلة، وتعظيم موارد الهيئة؛ خصوصًا أن صافي الربح الذي بلغ مليارًا وستمئة مليون جنيه، هو أعلى محصلة أرباح في هذه الفترة منذ إنشاء الهيئة.