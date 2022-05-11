الأوقاف تستحدث فرعين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم فبراير المقبل

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن استحداثفروع جديدة بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم، لتضم فروع خاصة بالقراءات القرآنية وكتابة المصحف.

استحداث فرعين للقراءات القرآنية وكتابة المصحف

وقال وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: «المسابقة العالمية للقرآن الكريم في فبراير المقبل ستضم لأول مرة فرعا خاصا للقراءات القرآنية وأثرها في فهم النص وتجلية مقاصده كما تضم فرعا خاصا بكتابة المصحف الشريف، وسنعلن قريبا عن فروع المسابقة وضوابط المشاركة فيها».

وأعلنت الوزارة أنه في ضوء الدور الريادي لمصر في خدمة القرآن الكريم وإكرام أهله اعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف موعد عقد المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين ليكون يوم 4 فبراير 2023م الموافق 13 رجب 1444هـ بإذن الله تعالى، وكلف الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بعمل خطة التصفيات المحلية المؤهلة للمشاركة في هذه المسابقة والإعداد الجيد والمبكر لها.

فروع المسابقة العالمية للقرآن الكريم

يشار إلى أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم في العام الماضي، كانت قد شملت مجموعة من الفروع، حيث جاء الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع تجويده وفهم مقاصده العامة للناطقين باللغة العربية من أصحاب الصوت الحسن- بالترتيل - «من الجنسين»، بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا.

أما الفرع الثاني يشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية «من الجنسين» بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

وفي الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم لذوى الاحتياجات الخاصة - من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عامًا.

والفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده للناشئة – من المصريين فقط - بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 12عامًا.

وتبدأ جوائز الفائزين في المسابقة من 60 ألف جنية بعد قرار الوزير الأخير وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي برفع الحد الأدني للمسابقة إلى 60 ألف جنية وتصل إلى 180 ألف جنية.