بعد قليل.. نظر دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف: يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه

تستكمل المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، اليوم السبت، نظر جلسة الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي طالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، وذلك بتهمة السب والقذف بعدما ظهرت معه في برنامجه «الفارس».

وأجلت المحكمة الاقتصادية، الجلسة الماضية، لليوم السبت، وذلك للاطلاع وسماع المرافعة.

بداية الأزمة بين رانيا يوسف ونزار الفارس

واندلعت الأزمة بين الفنانة رانيا يوسف والإعلامي العراقي نزار الفارس، في يناير من العام الماضي 2021، بعد ظهور «يوسف» في حوار تليفزيوني معه في برنامجه «الفارس»، وأثارت هذه الحلقة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد التصريحات الجريئة التي أدلت بها، وهو ما دفع عدد من المحاميين إلى تقديم بلاغات ضدها والمطالبة بتقديمها للمحاكمة.

المطالبة بتعويض 5 ملايين جنيه

وجاء في أوراق الدعوى المقامة من قبل وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس، المستشار هيثم عباس، ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، وذلك نظير ما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير، في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لموكله.

وأضافت أوراق الدعوى أنّ الإعلامي نزار الفارس، بعدما صدر حكم من المحكمة ببراءة الفنانة رانيا يوسف من الاتهامات التي طالتها، بعد ظهورها في الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، وبارك لها على الحكم، ولكن فوجئ بأنّها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنّه «بلا شرف»، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقًا في حماية القضاء الشامخ للكافة.