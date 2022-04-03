«نجوم السما».. رانيا يوسف تقفز من الطائرة: بحب الجو أكتر من البحر

حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة اليوم في برنامج «نجوم السما»، الذي يُعرض على شاشات «أون – الأولى المصرية – دي إم سي» خلال شهر رمضان، إذ يُعد برنامج مغامرات، يستقل فيه الضيف الطائرة ويقفز في السماء بصحبة فريق البرنامج، إذ قالت رانيا يوسف خلال حلقة اليوم: «أنا طول عمري دماغي ناشقة وعندي رد فعل سريع، وده يفيدني في وقت المغامرات، لأن المغامرات عاوزة رد فعل سريع وعاوزة دماغ ناشفة، أنا بحب الطيران جدًا، وبفرح لما بركب طيارة».

وأضافت «يوسف»، أنها تفضل ركوب الطائرة عن المركب، إذ إنها تخشى البحر «بخاف من البحر جدًا، وبحب السماء والجو أكتر من البحر، بس عاوزة أقول إن المغامرة من غير متعة ومن غير ما أكون اتعلمت منها حاجة ومن غير جنان متبقاش اسمها مغامرة، أنا مجنونة جدا، أنا بتظاهر أني هادية في الخارج، بحب المغامرات والجنان وإني أتعلم طول الوقت، وشرم الشيخ أكتر مكان أحب أعمل فيه مغامرات، وأسوان جنة ربنا في الأرض نفسي أعيش فيها».

حلم حياتي أعيش في أسوان

وتابعت الفنانة رانيا يوسف: «حلم حياتي أني أعيش في أسوان، حابة الجو وحابة الناس بحب الجو الحر والصيف وأسوان جوها حلو أوي، أنا متحمسة جدا للمغامرة وخايفة جدا وعاوزة أرجع في كلامي، نفسي يكون بناتي معايا، لأنهم بيشجعوني على الجنان»، موضحة أنها تقوم بغلق هاتفها فقط وقت التصوير، وأحيانًا تضعه في وضع الصامت، حتى تطمئن من وقت لآخر على بناتها، «لما بكون مسافرة بعمله في وضع الطيران».

بحب الكشري والفول والقراءة

وقفزت الفنانة من الطائرة، وعندما وصلت للأرض قالت: «أنا كنت مرعوبة من نطة الطيارة بس، بس بعد كده إحساس رائع رائع، بلدي جميلة من فوق وتحت، أنا بحب القراءة كتير، ممكن أخلص كتاب في ساعة، أنا دودة قراية، وبحب أكل فول وكشري».