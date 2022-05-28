بدء نظر دعوى نزار الفارس ضد رانيا يوسف في قضية سب وقذف

بدأت المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، التي طالب فيها الفنانة رانيا يوسف، بتعويض 5 ملايين جنيه، بتهمة السب والقذف.

تعويض 5 ملايين جنيه

ونصت الدعوى التي أقامها المستشار هيثم عباس بصفته وكيلًا عن الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف على المطالبة بـ5 ملايين جنيه، تعويضًا له عما بدر من الفنانة من سب وقذف وتشهير، في حق الإعلامي العراقي على مواقع التواصل الاجتماعي.

بداية الأزمة

وأضافت الدعوى، أنّ الإعلامي نزار الفارس بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها، بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه «مع الفارس»، وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات، لكنه فوجئ بأنّها تتهمه تارة بالتحرش بها، وتارة بأنّه بلا شرف، وهو ما يرفضه جملة وتفصيلًا، كما ورد بصحيفة الدعوى، وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصري في اتهاماتها لاقتضاء حقه القانوني منها، واثقًا في حماية القضاء الشامخ للكافة.