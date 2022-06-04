وزير التعليم العالي: إقبال من الطلاب الوافدين على دراسة الطب في مصر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة وجود صناعة حقيقية في مجال التعليم على أرض مصر، موضحًا أن مصر تستثمر في دراسة الطب، لافتًا إلى أن عدد الطلاب الأجانب يرفع من ترتيب الجامعات.

تحديد درجات قبول الوافدين بناء على متوسط الدرجات هناك

وتحدث عبدالغفار في تصريحات تلفزيونية، عن سبب اختلاف درجات القبول في كليات الطب بين الطلاب المصريين والأجانب ضاربًا المثل بطالب نيجيري حصل على الثانوية العامة في بلاده، موضحًا أن الأول على الثانوية العامة بنيجيريا حاصل على 78%، لافتًا إلى أن مسألة مجاميع القبول مرتبطة بمتوسط المجموع في البلد القادم منها الطالب، مشددًا على أنهم يحددون درجات القبول للطلاب الوافدين بعد دراسة متوسط الدرجات في كل الدول التي يأتي وافدين منها للدراسة في مصر.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أننا لدينا طلاب وافدين من الكويت والسعودية والإمارات والبحرين وقطر وماليزيا والعراق وسوريا والأردن وفلسطين وليبيا والسودان وجنوب السودان والسنغال ونيجيريا وسيراليون وغانا وتوجو وغيرها من الدول، مشددًا على أن هؤلاء لا يمتحنوا امتحان الثانوية العامة المصري.

تطوير مبادرة ادرس في مصر

وشدد عبدالغفار على أهمية صناعة التعليم، لافتًا لوجود منافسة للجامعات المصرية مع جامعات أردنية وجزائرية ومغربية وتركية مؤكدًا أننا معنيين بهذه الصناعة لافتًا لتطوير مبادرة «ادرس في مصر» لتسهيل التقديم إلكترونيا وتسويق برامج الجامعات، معقبًا: «إحنا بنعمل جامعات العلمين وسلمان والجلالة والقصر العيني وعين شمس والمنصورة وأسيوط».

وأكد وزير التعليم العالي أن الوزارة لا تفرض على جامعة بعينها لقبول طلاب وافدين لافتًا إلى أن مسألة قبول الطلاب الوافدين من عدمه يعود للجامعات نفسها، مؤكدًا وجود اقبال من الطلاب الوافدين على كليات طب القصر العيني وعين شمس والمنصورة وأسيوط والمنوفية، وأن قبول الوافدين يرجع للجامعات، مشددًا على أهمية الطلاب الوافدين لمصر وللترتيب العالمي للجامعات، لافتًا لضرورة وجود الجامعات المصرية على خريطة الجامعات التي يلجأ اليها الطلاب الوافدين عالميًا.