التعليم العالي: الجامعات الأهلية تعتمد على نظام البرامج أكثر من الكليات

قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ مصر لديها 4 جامعات أهلية، هي الجلالة والملك سمان والعلمين الدولية والمنصور الجديدة، تتبع أسلوبا مميزا لإلحاق الطلاب من خلال المجموع الاعتباري، وهو عبارة عن مجموع الثانوية العامة، مضافا إليه ما يحصل عليه الطالب من اختبار إلكتروني تنظمه تلك الجامعات من بنوك الأسئلة المتعددة، بالإضافة إلى مجموع امتحان خاص بالتفكير النقدي.

برامج دراسية متخصصة

وأضاف عبدالغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، أن كل الاختبارات إلكترونية بشكل كامل، ولا تدخل بشري فيها، موضحًا: «الاختبارات في مصلحة الطالب، وتتم في المجال الذي يود الدراسة فيه».

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات الأهلية لا تقوم على الكليات، ولكن البرامج، إذ تعتمد على برامج دراسية متخصصة تؤهل الطلاب بمهارات معينة تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل، لافتًا إلى أنّ البرامج الخاصة بالحاسبات والذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام خاص على مستوى الجامعات الأربع.

مؤسسات الدولة تحتاج إلى الرقمنة الكامل

وأكد، أن مؤسسات الدولة تحتاج إلى الرقمنة الكامل، وبالتالي تحتاج إلى خريجين بمهارات خاصة، للتعامل مع المؤسسات الرقمية والبيانات الرقمية الضخمة، وهناك تخصصات كثيرة، مثل الزراعات الصحراوية وهو أحد المجالات المهمة التي تعمل الدولة المصرية فيها، إذ أنّ البنك الزراعي المصري يدعم هؤلاء الطلاب.