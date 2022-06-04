«التعليم العالي»: عدد الطلاب الوافدين 88 ألف يدفعون 400 مليون دولار

كشف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة أعداد الطلاب الوافدين في مصر، لافتًا إلى أنهم وصلوا 88 ألف طالب في الدراسة الجامعية والدراسات العليا، مشيرًا أن هؤلاء الطلاب يدفعوا حوالي 403 ملايين دولار أي ما يعادل 8 مليار جنيه.

وأكد عبدالغفار في تصريحات تلفزيونية، أن دخل الولايات المتحدة الأمريكية السنوي من الطلاب الوافدين للتعليم يبلغ 57 مليار دولار وبريطانيا تحقق 25 مليار دولار معربًا عن أمله في أن تساهم مصروفات الطلاب الوافدين في دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة.

مصر لها دور هام في منح التعليم للأفارقة

وشدد عبدالغفار على أن مصر لها دور مهم وضروري في المنح الدراسة للطلاب الوافدين من الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر ستفتتح خلال الفترة المقبلة 11 جامعة أهلية، وسيدخلون الخدمة هذا العام بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل جامعات بنها الأهلية والزقازيق الأهلية والمنصورة الأهلية وأسيوط الأهلية.

وأشار وزير التعليم العالي إلى ان هذه الجامعات تستطيع استيعاب طلاب المناهج الدراسية بمصاريف وأيضًا تستوعب الطلاب الوافدين من جميع دول العالم، مؤكدًا أن الدولة تتوسع في الجامعات حتى لا يكون هناك أي تزاحم.