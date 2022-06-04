«الصحة»: نقص الأطباء ظاهرة عالمية وإنجلترا تعتمد على المصريين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة أن نقص الأطباء مشكلة عالمية، ضاربًا المثل بإنجلترا والتي تعاني من نقص أعداد الأطباء ويواجهوا هذه المشكلة باللجوء للأطباء المصريين بسبب تميز النظام التعليمي المصري في المجال الصحي، موضحًا: «بياخدوا الأطباء من مصر بإغراءات شديدة جدًا».

وأكد عبدالغفار في تصريحات تلفزيونية، أن العزوف عن مهنة الطب منتشر في جميع انحاء العالم، نتيجة القسوة والمشوار الطويل الذي يخوضه الطالب ليصل لهدفه علاوة على التكلفة العالية لدراسة الطب في جميع انحاء العالم، مشددًا على أن دراسة الطب في مصر مجانية.

المنافسة في مجال جذب الأطباء صعبة

وشدد عبدالغفار على أن المنافسة في مجال جذب الأطباء صعبة بسبب دخل الأطباء لافتًا أنهم سيعرضون تصور قريبًا لجذب الأطباء من الناحية المادية والاجتماعية والأمان الوظيفي والتعليم والتدريب، ضاربًا المثل بالمجلس الصحي المدرسي، لافتًا إلى أن الطبيب الذي يلتحق بمنظومة التأمين الصحي الشامل يحصل على دخل متميز يمكنه من التفرغ نظرًا لوجود عائد كبير يحصل عليه.

وأشار وزير التعليم العالي إلى الدولة تعمل على أكثر من محور منهم محور التدريب والتطوير من خلال الزمالة والجامعات وإعادة النظر في دخول الأطباء لتتماشى مع الاحتياجات الفعلية مشددًا على أن التأمين الصحي الشامل سيتسبب في رفع دخل الطبيب مشددًا على ان هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة هجرة الأطباء والتي تعتبر ظاهرة عالمية وليست مصرية فقط.