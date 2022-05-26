تكريم أسر شهداء كورونا من الأطباء في الدقهلية

نظمت نقابة الأطباء بالدقهلية اليوم الخميس بنادي نقابة الأطباء بالدقهلية، حفل تكريم أسر الشهداء من الأطباء أثناء جائحة كورونا، والذين يبلغ عددهم 109 من الأطباء بمحافظة الدقهلية، وتذكروا جهودهم في التصدي للجائحة، وما قدموه من أجل مرضاهم، وخلال فترة مرضهم وحجزهم بالمستشفيات، وهو ما خلدته النقابة بعمل قائمة الشرف بأسماء شهداء الجيش البيض من الأطباء في مدخل النقابة بصورهم.

حضور رسمي مكثف من الأطباء

حضر الحفل كل من الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة أطباء مصر، الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وأعضاء مجلس النواب من الأطباء كل من: الدكتورة نسرين عمر، الدكتور مكرم رضوان، الدكتور محمود العزب، بحضور الدكتور حاتم الجندي نقيب أطباء الأسنان بالدقهلية، وأميمة صبحي نقيب التمريض بالدقهلية، وأعضاء مجلس نقابة الأطباء بالدقهلية.

فيلم تسجيلي لبعض أسر شهداء الدقهلية

وبحسب بيان صحفي أصدرته نقابة أطباء الدقهلية، فقد تم خلال الاحتفال عرض فيلم تسجيلي لبعض أسر شهداء الدقهلية من الأطباء تحدثوا فيه عن سيرة الشهداء، وقصة كفاحهم وصمودهم أثناء الجائحة، وتحدث بعدها الحاضرون عن دور الأطباء الرائع للأطباء أثناء الجائحة، وتسلم أسر الشهداء درع نقابة الأطباء بالدقهلية تقديرًا وعرفانًا لهم.

يذكر أن نقابة أطباء الدقهلية سجلت وفاة 51 طبيب وطبيبة منذ بداية جائحة فيروس كورونا عام 2020، وسجلت خلال عامي 2021/2022 وفاة 58 شخصًا ليصل إجمالي شهداء النقابة إلى 109 حالات ممن جرى تسجيلهم بأوراق رسمية بنقابة أطباء الدقهلية.