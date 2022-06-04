كاميل فاسكيز تنفي شائعات علاقتها بجوني ديب وتظهر برفقة حبييها

شائعات عديدة طاردت المحامية كاميل فاسكيز حول وجود علاقة تجمعها بموكلها النجم الأمريكي جوني ديب، وذلك بسبب عدد من اللقطات الحميمية التي جمعتهما على مدار المحاكمة، إذ كانت تحرص على الجلوس بجواره ومعانقته أحيانًا، ما رفع سقف التكهنات بوجود قصة حب بينهما خاصة أنها رفضت الإجابة على هذا السؤال عندما وجهه إليها أحد المراسلين.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن المحامية الأمريكية في علاقة عاطفية بالفعل، مع شخص يدعى إدوارد أوين، وهو المدير التنفيذي لشركة «WeWork»، يعيش في لندن، حيث شوهدت برفقته يوم الخميس الماضي، وهما يغادران فندق «ريتز كارلتون» في فرجينيا، ليس بعيدًا عن محكمة مقاطعة فيرفاكس، إذ ساعدت «ديب» في الحصول على حكم ضخم بقيمة 10.35 مليون دولار في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

كاميل فاسكيز تظهر برفقة حبيبها البريطاني في فرجينيا

تقول المصادر وفقا لـ «ديلي ميل»، إن كاميل فاسكيز كانت تواعد «أوين» بهدوء، وهو مدير ناجح تلقى تعليمه في كامبريدج، وكان مسؤولاً عن العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وكشفت أن الثنائي التقيا للمرة الأولى في لندن في نوفمبر الماضي، في مطعم «ذا كاو» الراقي.

وقال مصدر آخر: «العلاقة جديدة تماما لكن إدوارد مغرم بها، لقد زار كاميل في الولايات المتحدة منذ أن بدأت هذه المحاكمة، وهي تخطط لزيارته في المملكة المتحدة بمجرد انتهاء القضية»، متابعا: «تفصلهما مسافة طويلة وكلاهما يحلقان في مكانة عالية في مسيرتهما المهنية ، لكنهما يأملان في إنجاحها».

من هو إدوارد أوين حبيب كاميل فاسكيز

حصل إدوارد أوين على شهادة في التاريخ من جامعة كامبريدج في 2005، تلتها درجة الماجستير في العقارات في 2006، وهو أيضًا عضوًا في المعهد الملكي للمساحين القانونيين، وقبل انضمامه إلى «WeWork» في عام 2017، أمضى أوين ثماني سنوات في العمل لدى المطور الدولي «titan Swire Properties»، مع وظائف في الصين وهونغ كونغ وميامي.