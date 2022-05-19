من هي كاميل فاسكيز محامية جوني ديب وحقيقة علاقتهما؟.. «نجمة المحاكمة»

حظت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب باهتمام عالمي واسع بعد استجوابها للممثلة الأمريكية آمبر هيرد، إذ تم تداول مقاطع فيديو للمحامية الأمريكية من المحاكمة على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي وحققت ملايين المشاهدات، وذلك خلال جلسات المحاكمة في الدعوى التي رفعها النجم الأمريكي جونى ديب ضد زوجته السابقة، بتهمة التشهير ويطالبها بتعويض يصل لـ50 مليون دولار، على خلفية مقال نشرته في صحيفة «واشنطن بوست» عام 2018، تزعم فيه أنها كانت ضحية «العنف المنزلي».

استطاعت كاميل فاسكيز محامية جوني ديب لفت الأنظار إليها الأيام الماضية، حتى وصفها البعض بـ «نجمة المحاكمة»، بالرغم من كونها موجودة منذ البداية واستجوبت عددا من الشهود باعتبارها جزءا من الفريق القانوني للممثل الأمريكي، إلا أن الأضواء تسلطت عليها بصورة أكبر خلال استجوابها آمبر هيرد هذا الأسبوع، عندما انفعلت على الممثلة أثناء وجودها على المنصة.

من هي كاميل فاسكيز محامية جوني ديب؟

كشف موقع «نيويورك بوست» عددا من المعلومات حول محامية جوني ديب، التي تبلغ من العمر 37 عاما، أبرزها أنها تخرجت في جامعة جنوب كاليفورنيا عام 2006 بدرجة امتياز، وتابعت دراستها للحقوق في كلية «Southwestern» التي أنهتها عام 2010، وتجيد التحدث بالإسبانية، وتعمل حاليا في شركة المحاماة البارزة «براون رودنيك»، التي تمثل ديب في دعوى تشهير ضد زوجته السابقة، وهي محامية متخصصة في التقاضي والتحكيم، وينصب تركيزها على قضايا التشهير.

محامية جوني ديب تثير الجدل حول علاقتهما

وتكهن البعض بوجود علاقة عاطفية بين محامية جوني ديب وموكلها، بسبب معانقتها له وجلوسها بالقرب منه خلال جلسات المحاكمة، حتى إن مراسل موقع «TMZ» الأمريكي سألها عن علاقتها بالنجم الأمريكي بعد خروجها من محكمة مقاطعة فيرفاكس في فيرجينيا، ولكنها لم ترد واكتفت بابتسامة، بينما أفادت العديد من المنافذ الإعلامية أن جوني ديب ومحاميته تربطهما علاقة مهنية بحتة.