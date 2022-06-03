جوني ديب يمازح جمهوره في بريطانيا: لدي أربعة أصابع وسبعة أثمان

مازح النجم الأمريكي جوني ديب جمهوره حول إصبعه الذي تعرض للقطع على يد زوجته السابقة آمبر هيرد، وذلك خلال حديثه مع مئات المعجبين الذين احتشدوا حوله، بعد حفله الموسيقي مع عازف الجيتار الشهير جيف بيك، مساء أمس، على مسرح «سيج جيتسهيد» في شمال إنجلترا، إذ ابتسم أثناء إمضاء التوقيعات، وأشار إلى أصابع طفل وقال: «لديك خمسة أصابع.. أنا لدي أربعة أصابع وسبعة أثمان».

وظهر جوني ديب في حالة معنوية جيدة، بعد الحكم لصالحه في دعوى التشهير التي رفعها ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، إذ خرج لتحية الجمهور بعد الحفل الموسيقي، وإمضاء التوقيعات والتقاط الصور مع حشد مكون من 200 شخص انتظروا عند باب المنصة لرؤيته يغادر، ولكنه ظل صامتا عندما سُئل عن فوزه في المحاكمة، رافضا الإجابة على أي أسئلة حول الحكم، وفقا لما نشره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

جيف بيك يهنئ جوني ديب على المسرح

وحرص جيف بيك في بداية الحفل على تهنئة جوني ديب بالحكم: «يا لها من نتيجة»، وظهر النجم الأمريكي على المسرح، إذ استقبله الجمهور بتصفيق حار، ولكنه لم يعلق على الأمر واكتفى بابتسامة وهو يشق طريقه إلى المسرح قبل أن يعزف على الجيتار ويغني مجموعة مختارة من أغاني الروك، وكشف عازف الجيتار الشهير، تفاصيل تعاونه مع «ديب»، قائلا إنهما التقوا قبل خمس سنوات وتعاونوا في ألبوم سيصدر بيوليو المقبل.

كواليس واقعة قطع إصبع جوني ديب

وكشف جوني ديب خلال جلسة محاكمته تفاصيل الواقعة التي أقدمت عليها زوجته السابقة بقطع جزء من إصبعه، وذلك أثناء تواجدهما في منزلهما بأستراليا عام 2015، وكشف أنها قامت بإلقاء زجاجة «فودكا» فوق إصبعه الذي كان على حافة المشرب، لينفجر الدم بعدها ويحاول الحصول على الرعاية الطبية مما تطلب خضوعه لعدد من العمليات الجراحية.