تدشين مصنع للصلب المُقاوم للصدأ وإنتاج 10 ملايين إطار مركبات في مصر

بدأت الهيئة العربية للتصنيع مشروعين قوميين عملاقين جدد، أحدهما لتصنيع ما يقرب من 10 ملايين إطار للمركبات بمختلف أنواعها سنوياً، والثني لإنتاج «الصلب المقاوم للصدأ» بكميات كبيرة، حسبما أعلن الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة، في تصريحات خلال مشاركته في فعاليات اجتماع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وتعمل العربية للتصنيع على تأسيس مصنع إنتاج «إطارات المركبات» في مدينة العاشر من رمضان، مع الاستعانة بالخبرة العالمية في هذا الصدد، بحسب «الفريق التراس»، الذي أكّد أنَّ «العربية للتصنيع» تستعين بعدد من المكاتب الاستشارية العالمية في تنفيذ المشروع الضخم.

مصر تحتاج 17 مليون إطار.. والمشروع سيُصنع 10 مليون إطار سنوياً

وأجرت «العربية للتصنيع»، دراسات جدوى اقتصادية مستفيضة ودقيقة انتهت إلى حاجة المجتمع المصري لصناعة إطارات المركبات محلياً، كما يقول رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، مشيراً إلى أنَّ الدراسات تشير لأن مطالب السوق المصرية من إطارات السيارات تصل لـ17 مليون إطار سنوياً لمختلف المركبات.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع إنتاج إطارات المركبات قرابة 10 ملايين إطار في العام الواحد، ومن المُقرر أن يتمّ تصنيع إطارات المركبات بكل أنواعها، واستخداماتها المختلفة داخل مصنع «الهيئة»، الذي سيتمّ إنشائه في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

تنفيذ مشروع إنتاج الصلب المُقاوم للصدأ لمختلف الاستخدامات بالعين السخنة

وعن المشروع الآخر، فبدأت «العربية للتصنيع» في تأسيس أول مصنع في الشرق الأوسط لإنتاج الصلب المُقاوم للصدأ «الاستانلس ستيل»، الذي يجرى تنفيذه داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمنطقة العين السخنة، وهو منتج سيخدم أغراض صناعية كثيرة بحسب الفريق التراس.

ويلفت رئيس «العربية للتصنيع»، إلى استعانة الهيئة بـ«بيت خبرة انجليزي» عمل على إتمام دراسات الجدوى السوقية للمشروع، وثبتت الحاجة لها، ليجري إجراء عدة مفاوضات مع شركات وكيانات عالمية لإتمام المشروع وتنفيذه.

وتستهدف الهيئة في المرحلة الأولى من المشروع، إنتاج ألواح صلب مقاوم للصدأ «مدرفلة على البارد» بطاقة إنتاجية تصل حتى 150 ألف طن سنوياً، وحسب «الفريق التراس»، من المُقرر أن تعمل على مرحلة ثانية للمشروع لدرفلة الصلب المُقاوم للصدأ «على الساخن».