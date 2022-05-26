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محمود مسلم

العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة «MCI» للاستثمارات التجارية

كتب:

محمد مجدي
10:23 ص | الخميس 26 مايو 2022
العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة «MCI» للاستثمارات التجارية

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز كافة فرص الاستثمار المشترك في مجالات الصناعة المختلفة ومشروعات التنمية الشاملة وفقا لرؤية مصر 2030.

جاء هذا خلال توقيع مذكرة للتفاهم بين «العربية للتصنيع» وشركة «MCI» للاستثمارات التجارية.

المشاركة في مجالات الصناعة

وفي هذا الصدد أوضح «التراس» أن مجالات التعاون تتضمن تعزيز المشاركة في مجالات الصناعة وكافة المشروعات الاستثمارية طبقا لمعايير الجودة العالمية، مشيدا بالخبرات الاقتصادية والمالية لشركة «MCI».

التعاون يخدم القطاعين الحكومي والخاص

وأضاف «التراس» أن «العربية للتصنيع» تحرص على تعزيز أوجه التعاون والشراكة بما يخدم كافة مشروعات القطاعين الحكومي والخاص.

من جانبه، أعرب المصطفى زيتون، رئيس مجلس إدارة شركة «MCI» عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، الظهير الصناعي للدولة المصرية، مثمنا دورها المهم وخبراتها المتطورة التي تمكنها من إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة، مشيدا بمناخ الاستثمار الذي تتمتع به مصر حاليا، ومشروعاتها التنموية المتعددة وحركة العمران المتطورة بما يجذب الاستثمارات العالمية للمشاركة والاستثمار المشترك.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.