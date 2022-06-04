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جولة للأطفال في متحف محمد علي.. تعرفوا على تاريخ بلدهم واستمتعوا بالفنون الإسلامية فيديو

كتب:

نرمين عفيفي
12:50 م | السبت 04 يونيو 2022
جولة مع الأطفال في متحف محمد علي

جولة مع الأطفال في متحف محمد علي

أجرت لمياء حمدين، مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وهدير أبو زيد، جولة مع الأطفال في متحف محمد علي بمنطقة المنيل، حيث بُني قصر محمد علي في المنيل في العهد الملكي خلال عام 1901م، حيث يتميز بجماله وطابعه المعماري الخاص، كما يزخر بالفنون الإسلامية، فهناك الفاطمي والمملوكي والعثماني والأندلسي والفارسي والشامي، كما أن سراياته بها الكثير من الحكايات الرائعة، بالإضافة إلى المتحف والمسجد.

زائرة للقصر: «مكنتش فاضية أزور القصر»

وقالت الطفلة فريدة محسن، إنها لم يسبق لها زيارة قصر محمد علي، حيث تزوره للمرة الأولى، بعدما كانت متشوقة لمشاهدة محتوياته ومقتنياته: «كان عندي مذاكرة ومكنتش فاضية أجي وأزور القصر».

أما الطفلة جودي علي صبحي، فقالت: «كان نفسي أشوف القصر وأطلع في التلفزيون»، وقالت الطفلة ديما: «القصر جميل، وأكثر ما أعجبني في الحيوانات المحنطة هو الأسد».

الطفل سمير: سعيد بالتعرف على تاريخ بلدي

ومن جهته، قال الطفل سمير عبدالله: «أنا سعيد بأنني موجود هنا حتى أتعرف على تاريخ بلدي، وأتمنى أن أصبح مثل ليف ياشين حارس الاتحاد السوفيتي الأسبق، وسأتدرب حتى أصبح مثله». 

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