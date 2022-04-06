انتهاء 96% من أعمال تطوير مرسى قصر محمد علي بشبرا الخيمة

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية لأعمال تطوير مرسى قصر محمد علي بمدينة شبرا الخيمة، والذي تم الانتهاء من تطويره بنسبة 96%، حيث جرى عمل مرسى للمراكب لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه.

الانتهاء من أعمال التطوير في الوقت المحدد

وشدد محافظ القليوبية على دفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرسى وتسليمه لكونه مشروعا قوميا هاما سيضع المحافظة على الخريطة السياحية مرة أخرى بعد افتتاح قصر محمد علي أمام الزائرين، مؤكدا على المتابعة الجيدة للطريق العام والمنطقة المحيطة بالقصر والحديقة المقابلة للمرسى، موجها بالاهتمام بالأشجار ومتابعة الحديقة أولا بأول لمنع إلقاء أي مخلفات تشوه المظهر الحضاري وتعرقل الحركة المرورية للمواطنين.

إزالة المباني المتعارضة مع توسعات الدائري

كما تابع المحافظ أعمال إزالة المباني المتعارضة مع المشروع القومي لتوسعة الطريق الدائري بنطاق المحافظة بمدينتي الخصوص والخانكة للوقوف على مستجدات الأعمال وتذليل أي معوقات ميدانيا بموقع الإزالة، مشددا على المقاولين برفع مخلفات الإزالة أولا بأول.

وأوضح «الهجان» أن أعمال تطوير الطريق الدائري بنطاق المحافظة ستساهم في رفع كفاءة وتوسعة الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات بها ذهابا وإيابا لاستيعاب الضغط المروري.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، وسامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وخالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وعبد التواب محمد رفعت رئيس مدينة الخصوص.