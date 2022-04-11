وزير السياحة يتابع أعمال ترميم قصر محمد على في شبرا قبل افتتاحه

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قصر محمد على بشبرا، صباح اليوم، وذلك لمتابعة اللمسات النهائية لمشروع ترميم القصر، تمهيدا لافتتاحه الوشيك.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية وعدد من قيادات الوزارة.

إعداد البطاقات التعريفية للقطع الأثرية داخل قاعات القصر

تضمنت الجولة تفقد حديقة القصر ومبانيه وقاعاته الأربعة، والموقع العام له، حيث وجه الدكتور خالد العناني بسرعة الانتهاء من إعداد البطاقات التعريفية للقطع الأثرية الموجودة داخل قاعات القصر مع إجراء تعديلات لأماكن بعضها وإضافة قطع أخري من نفس الحقبة الزمنية، الأمر الذي من شأنه يعمل على إثراء العرض بالقصر.

كما قام وزير السياحة والآثار بتفقد الجزء الخلفي من مبنى «قصر الفسقية»، وسيتم استغلاله لإقامة معرضا للحرف التراثية، بما يتماشى وطبيعة القصر، وأوضح العميد هشام سمير أن مشروع ترميم وتطوير قصر محمد على بشبرا هو أحد مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة عام 2017م.

أعمال الترميم والتطوير شملت مباني القصر وقاعاته

وأضاف أن أعمال الترميم والتطوير ورفع كفاءة القصر شملت مباني القصر وقاعاته حيث تم الانتهاء من الأعمال بمبنى كشك الجبلاية وقصر الفسقية بالكامل بنسبة 100%، هذا بالإضافة إلى أعمال تطوير الموقع العام والتي شملت إنشاء شبكات الصرف الري الكهروميكانيكا والحريق وأعمال المسطحات الخضراء، واستكمال الأسوار ودهانها، ورفع كفاءة الأرضيات الحجرية واستبدال التالف منها، وتركيب الرخام والبرجولات الخشبية والنافورات والبردورات، كما تم الانتهاء من إنشاء مرسى نيلي للمراكب على الكورنيش المقابل للقصر وكوبري مشاه لنقل السائحين من المرسى إلى القصر.

من جانبه قال الدكتور أسامة طلعت، أن القصر أنشأه محمد علي باشا مؤسس الأسرة العلوية وتبلغ مساحته نحو 50 فدانا، وتم بناؤه على عدة مراحل استمرت حوالي 13 عاما منذ 1808م وحتى 1821م ثم أضيف إليه مبنى «كشك الجبلاية»، عام 1836م، ويتكون القصر من أربع قاعات رئيسية هي قاعة العرش وقاعة البلياردو وقاعة الطعام وقاعة الأسماء.