طلب إحاطة عن تجديد تعيين وكيل لمديرية الشباب بأسيوط بعد وفاته بعام

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب «حماة الوطن»، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما تردد مؤخراً عن قيام وزارة الشباب والرياضة بتجديد تعيين وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، رغم وفاته قبل صدور قرار التجديد بعام، وتم توجيه الطلب إلى رئيس الوزراء، ووزير الرياضة.

تجديد تعيين موظفين بوزارة الشباب والرياضة

وأشارت عضو مجلس النواب في طلبها، إلى أنه ورد إليها صورة ضوئية من قرار وزير الشباب والرياضة رقم 576 لسنة 2021 والصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2021 والخاص بتجديد تعيين عدد من الموظفين بالوظائف القيادية بالوزارة اعتباراً من 25 أغسطس 2021 ولمدة عام من تاريخه أو بلوغ السن القانونية لترك الخدمة أيهما أقرب.

وتابعت: الغريب والمُدهش في هذا القرار أنه شمل تجديد تعيين سيد زكريا عثمان محمد ، وكيل مديرية الشباب والرياضة بأسيوط ، وذلك على الرغم من وفاته قبل تاريخ القرار بما يقرب من عام، حيث أن المذكور رحمه الله وافته المنيه في 31 أكتوبر 2020، وذلك وفقاً لمنشور النعي الخاص به والذي تم نشره على الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بأسيوط.

طلب إحاطة حول المستحقات المصروفة بإسم الموظف المتوفى

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب، أن القرار يشوبه العديد من علامات الإستفهام، حول وجود شبهة فساد لتحصيل مستحقات مالية ورواتب وخلافه عن موظف متوفى بشكل مخالف لكافة القوانين واللوائح المنظمة لتلك الأمور والتي ترتقي لإتهام بإهدار المال العام والإستيلاء عليه دون وجه حق.

وطالبت عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق فوري وعاجل للوقوف على أبعاد وملابسات تلك الواقعة، ومعرفة حجم المبالغ التي تم صرفها على حساب ذلك الموظف بصفتها أموال عامة للدولة، إلى جانب محاسبة المسئول عن هذا التزوير في الأوراق الرسمية بكل حسم.