تحرك عاجل من «النواب» لإتاحة خطوط محمول جديدة للمواطنين

طالب عدد من أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، في ختام الزيارة الميدانية التي أجرتها اللجنة، اليوم، إلى الشركة المصرية للاتصالات، بضرورة تيسير شراء المواطنين لخطوط التليفون المطلوبة، لتحديث بطاقات التموين.

أكدت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معاناة المواطنين، بسبب تزاحمهم لشراء خطوط التليفون المطلوبة لتحديث بطاقات التموين، مشددة على ضرورة وجود قناة سهلة لشراء المواطنين خطوط التليفونات، بالإضافة إلى أهمية تحديث بيانات الأرقام دون تكاليف إضافية.

كما اقترحت تخصيص عدد من الخطوط للأشخاص ذوي الهمم دون مقابل، مطالبة بضرورة إعداد خطة استباقية لدى الشركة، لعمل حصر كامل عن المدارس التي تحتاج خدمات الإنترنت.

تقسيط سعر الراوتر

فيما أشار النائب محمد عبادة، عضو لجنة الاتصالات، إلى أن وصول عدد المشتركين في الشركة نحو عشرة ملايين مستخدم، يضع مسئولية أكبر على الشركة، مطالبا بدراسة تقسيط سعر الراوتر، للتخفيف على المواطنين.

فيما تساءلت النائبة مها عبد الناصر، عضو اللجنة، عن مصير خطط مرور كابلات دولية عبر المياه المصرية.

كابلات دولية

أكد المهندس عادل حامد، رئيس مجلس الشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة نفذت خطة لتسهيل شراء المواطنين لخطوط التليفون، من خلال انتشار سيارات الشركة في مختلف المناطق.

وقال إن الشركة حققت مبيعات كبيرة خلالها، مشيرا إلى أن الشركة توصل الإنترنت للمدارس فور الطلب منها.

كان وفد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، زار الشركة المصرية للاتصالات، في إطار الزيارة الميدانية التي نظمتها اللجنة للقرية الذكية اليوم.