«محلية النواب»: التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط «صفر»

أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية إيجاد حلول سريعة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال درويش، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، المخصص لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة حول بعض المشكلات التي تواجهها محافظة دمياط: «لابد من مواجهة الأمر بالأرقام وهذه المشكلة لا يمكن تأجيلها منعا لتفاقمها والتعامل معها يجب أن يتم بشكل حاسم وجاد».

التعديات على الأراضي الزراعية

وأشار النائب عمرو درويش إلى ضرورة وجود خريطة واضحة للمخالفات، فيما يتعلق بالمخطط الاستراتيجي والأحوزة العمرانية والمتغيرات المكانية وحجم التعديات على الأراضي الزراعية.

وقال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط وصلت إلى صفر تعديات، لافتا إلى وجود تنسيق كامل بين الجهات المعنية لمواجهة هذا الأمر.

إعداد ضوابط للعزب

وطالب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، بسرعة إعداد ضوابط للعزب من حيث مساحتها وعدد الكتل الخاصة بها.

وعقب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «هذا تقدم كبير وإيجابي»، مشيدا بعدم وجود تعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.