لأول مرة.. «الرقابة المالية» تطلق مسابقة «رواد التميز في الاستدامة» بالقطاع المالي غير المصرفي

أطلق المركز الإقليمي للتمويل المستدام، ذراع هيئة الرقابة المالية لنشر فكر الاستدامة، مسابقة «رواد التميز في الاستدامة» بالقطاع المالي غير المصرفي، وذلك لأول مرة لتحفيز وتشجيع الجهات العاملة تحت إشراف ورقابة الهيئة نحو تطبيق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المسئول.

«الرقابة المالية»: إطلاق مسابقة رواد التميز يتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ

وأشارت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية في بيان لها اليوم السبت، إلى أنَّ إطلاق مسابقة رواد التميز في الاستدامة، يتزامن مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر هذا العام للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية 27 COP.

«عمران»: النسخة الأولى للمسابقة تدعم جهود الهيئة في توطين التنمية المستدامة ومبادئها

من جانبه، قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ النسخة الأولى من المسابقة التي ينظمها المركز الإقليمي لـ التمويل المستدام تدعم جهود الهيئة في توطين مبادئ التنمية المستدامة والتمويل الأخضر بالقطاع المالي غير المصرفي، والتي بدأتها منذ عام 2018 لبناء قطاع مالي قوي قادر على التكيف مع التغيرات المناخية وتلافي أثارها السلبية بما ينسجم مع رؤية مصر 2030.

أضاف «عمران»، أنَّ القطاع يعمل وفق نهج فعال لإدارة المخاطر والأزمات، ويبحث عن فرص للتنمية يوازن فيها بين تحقيق الأرباح المالية والحفاظ على النظام البيئي وتنمية المجتمع، والمضي قدما لتحقيق تقدم ملموس نحو تطبيق الممارسات غير الضارة بالبيئة.

اختيار لجنة التحكيم 10 متسابقين لتمثيل كافة الأنشطة الخاضعة للرقابة

كما أشار رئيس الهيئة، إلى أنَّ لجنة التحكيم التي تضم خبراء متخصصين في الاستدامة، ستختار 10 متسابقين يمثلون كافة الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة من إجمالي المتقدمين للفوز بالجائزة وذلك وفقًا لعدد من المعايير والشروط التي يحددها المركز الإقليمي للتمويل المستدام.

يتطلب الاشتراك في ماراثون مسابقة «رواد التميز في الاستدامة» للقطاع المالي غير المصرفي، وجود نموذج مطبق لدى المنشأة المشاركة في المسابقة يمكن أن يُحتذى به، لتشجيع المنافسة البناءة والابتكار وتبني فرص جديدة تساعد على خلق مناخ اقتصادي منخفض الكربون، ويساهم في إبطاء تغير المناخ وتحقيق انتعاش اقتصادي قوي.

المسابقة تعمل على تعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة

وتعزز المسابقة دور الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية ومساهماتها في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

ودعت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيانها، جميع الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي للاشتراك بالمسابقة، وذلك بهدف بناء مستقبل مالي أكثر استدامة ومسؤولية.

وأوضحت الهيئة أنَّ التقدم للإشتراك فى المسابقة، يتم عبر موقعها الإلكتروني: www.fra.gov.eg، كما يمكن تلقي الاستفسارات على البريد الإلكتروني للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، الآتي: RCSF@fra.gov.eg.